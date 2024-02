Fußball | Regionalliga Ostalgie in der Regionalliga: Die "Großen" im Duell - live bei "Sport im Osten" Stand: 07.02.2024 12:06 Uhr

Klangvolle Namen, große Geschichten und in dieser Saison einige Enttäuschungen: All das trifft auf den 1. FC Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena, den Chemnitzer FC und Energie Cottbus zu. Am Wochenende kommt es zu den direkten Duellen - natürlich live bei "Sport im Osten".

Der 21. Spieltag in der Regionalliga Nordost lässt die Fans der Traditionsklubs mit der Zunge schnalzen. Wenn der 1. FC Lok Leipzig auf Carl Zeiss Jena trifft und der Chemnitzer FC Energie Cottbus empfängt, schwingt ganz viel Ostalgie mit. Aber eben auch ganz viel Enttäuschung. Einzig für Cottbus könnte in Sachen Aufstieg noch etwas gehen. Für Lok, Jena und Chemnitz ist die Saison gelaufen, geht weder nach oben noch nach unten noch viel. An Motivation dürfte es angesichts der Brisanz der Duelle an diesem Wochenende aber nicht mangeln.

Freitag, 19 Uhr: Lok Leipzig - Carl Zeiss Jena im Stream

Wenn am Freitagabend (19 Uhr im Stream und Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) im Bruno-Plache-Stadion die Flutlichter angehen, schwebt ein bisschen DDR-Oberliga über allem. 67 Mal kreuzten beide vor der Wende die Klingen, 25 Mal gewann Lok, 18 Spiele Jena. Der Ruhm von einst ist bei beiden Traditionsmannschaften verflogen. Seit einigen Jahren versuchen die Sachsen und Thüringer erfolglos der Regionalliga zu entkommen. Auch in dieser Saison wird es nicht klappen.

Jena punktet, Lok gewinnt

Im Gegenteil: Beide hingen lange richtig im Keller. Jena hat sich etwas befreit, steht mit 24 Punkten auf dem zehnten Platz. Allerdings warten die Kicker aus dem Paradies seit vier Spielen auf einen Sieg. Das 1:1 zuletzt beim SV Babelsberg gehörte in die Kategorie "Punktgewinn". Auch Lok atmete am Wochenende auf. Nach einem schwer erkämpften 4:2-Sieg beim FC Eilenburg stellte die Elf von Almedin Civa den Kontakt zum unteren Mittelfeld wieder her.

"Meister werden wir nicht mehr", sagte Neuzugang Jan Löhmannsröben danach mit einem Hauch Ironie bei "Sport im Osten". Es gehe jetzt darum, die bestmögliche Tabellensituation herauszuholen, als Mannschaft zu wachsen und attraktiven Fußball zu spielen. Das sei wichtig auch für den gesamten Verein und potentielle Sponsoren, so Löhmannsröben.

Einen Favoriten gibt es am Freitag nicht. Die Tagesform, vielleicht auch das Matchglück, könnten ein entscheidender Faktor sein.

Samstag, 14 Uhr: Chemnitzer FC - Energie Cottbus im TV & Stream

Nach dem Traditionsduell ist vor dem Traditionsduell: Am Samstag (14 Uhr im MDR FERNSEHEN, der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) wird es in Chemnitz mindestens genauso klangvoll. Zu Gast beim CFC ist Energie Cottbus. Die Lausitzer schielen noch nach dem ersten Tabellenplatz, haben aber noch ordentlich Rückstand auf Spitzenreiter Greifswalder FC.

Zerstört Chemnitz das letzte Fünkchen (Aufstiegs)-Hoffnung?

In den letzten Wochen ließen die Lausitzer zu oft Federn, verloren gegen den BFC Dynamo und in Erfurt, kamen in Luckenwalde nur zu einem 1:1. Der Abstand zur Spitze wuchs gewaltig. Da spielte es Energie in die Karten, dass Primus Greifswald am Dienstag (06.02.2024) im Nachholer gegen Altglienicke erstmals verlor. Sollte die Kicker von der Ostsee jetzt wacklige Knie bekommen und auch der BFC Dynamo in einer Formkrise fallen, könnte für Cottbus noch was gehen.

Zweikampf zwischen Tobias Müller (38, Chemnitz) und Jonas Hofmann (6, Cottbus) im Spiel Chemnitzer FC gegen FC Energie Cottbus

Allerdings wird das Spiel am Samstag ein hartes Stück Arbeit. Der Chemnitzer FC hat sich vom Krisenklub zur stabilen Gemeinschaft gemausert. Die Elf von Christian Tiffert holte aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte und kämpfte sich damit ins Mittelfeld. Nach vielen Verletzungssorgen zu Saisonbeginn hat sich die Mannschaft gefunden und gefangen. Vor allem die Defensive steht sattelfest. Das 0:0 zuletzt in Greifswald war schon das vierte Spiel ohne Gegentor. "Wir haben in der englischen Woche sieben Punkte geholt. Ich glaube, das haben uns die wenigsten zugetraut", sagte Tiffert voller Stolz.

Sonntag: Hansa Rostock II - Chemie Leipzig im Stream

Zum Abschluss des 21. Spieltags geht es für Chemie Leipzig am Sonntag (13 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in den hohen Norden. Die Leutzscher - das Team mit den wenigsten Spielen (16) - gastieren beim FC Hansa Rostock II - dem Team mit den meisten Spielen (20). Dass die Hansa-Bubies Letzter sind, liegt vor allem an der Auswärtsschwäche. Zwölf der 13 Zähler wurden im schmucken Ostseestadion eingetütet. Auch wenn es wohl kein Spaziergang wird, als Favorit reist Chemie definitiv an.

Zumal sich die Grün-Weißen im Winter noch einmal ordentlich verstärkt haben. Vor allem Cemal Kaymaz scheint das Puzzleteil im defensiven Mittefeld zu sein, was dem Klub in der Hinrunde gefehlt hat. Gegen Erfurt bescheinigte dem Deutsch-Türken sein Trainer Miroslav Jagatic "einen überragenden Job".

Freitag, 19 Uhr: Hertha BSC II - VSG Altglienicke

Samstag, 13 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - Berliner AK im Ticker

Samstag, 13 Uhr: SV Babelsberg - Greifswalder FC

Sonntag, 13 Uhr: BFC Dynamo - FC Eilenburg im Ticker

Sonntag, 13 Uhr: FSV Luckenwalde - ZFC Meuselwitz im Ticker

Sonntag, 13 Uhr: Viktoria Berlin - FSV Zwickau im Ticker

Sanny Stephan