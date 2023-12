Fußball | Hallenturnier Oldie-Budenzauber beim Walter-Fritzsch-Turnier: Große Namen zu Gast in Dresden Stand: 14.12.2023 14:17 Uhr

Der Haaransatz ist schon etwas angegraut, aber Fußball spielen können sie immer noch. Am Samstag stehen sich sechs Traditionsmannschaften beim Kampf um den Walter-Fritzsch-Pokal gegenüber. Sport im Osten ist live dabei.

Es wird wieder gezaubert, gekämpft und geknipst: Nach vier Jahren Pause steigt am kommenden Samstag (16.12.2023) das "Walter-Fritzsch-Turnier" der Traditionsmannschaften in Dresden. Mit dabei sind 1. FC Magdeburg, FC Carl Zeiss Jena, SG Dynamo Dresden, DDR-Oberliga-Auswahl, Union Berlin und FC Erzgebirge Aue. Und Sport im Osten wird ab 16:15 Uhr mit den Halbfinals in die Liveberichterstattung einsteigen. Zudem berichten wir ab 14 Uhr in voller Länge im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.

Viele bekannte Gesichter des Ostfußballs

Bei allen sechs teilnehmenden Mannschaften sind Spieler im Aufgebot, die den Fußballfans ein Begriff sind. Dynamo spielt unter anderen mit Christian Fröhlich und Sascha Pfeffer. Trainiert werden die Schwarz-Gelben von Hartmut Schade und Matthias Müller. Beim 1. FC Magdeburg haben sich Dirk Hannemann und Christian Beer angesagt. Die Fans von Union Berlin dürfen sich auf Karim Benyamina, Marco Gebhardt oder Oskar Kosche freuen. Beim FC Carl Zeiss Jena werden Torsten Ziegner und Alexander Maul zeigen, dass sie nichts verlernt haben. Und für Erzgebirge Aue wollen Khvicha Schubitidze und Gregor Berger zaubern. Die DDR-Auswahl hat derweil René Rydlewicz oder Matthias Maucksch in ihren Reihen.

Das Eröffnungsspiel des 12. "Walter-Fritzsch-Turnier" zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Magdeburg steigt um 14:15 Uhr. Danach wird die Vorrunde der zwei Dreiergruppen im Modus "Jeder-gegen-Jeden" ausgespielt. Es folgen Halbfinals und das Endspiel gegen 17:15 Uhr. Die Spieldauer jeder Partie beträgt 13 Minuten.

Der Spielplan des "Walter-Fritzsch-Turniers"

Spielplan des Turniers 14:15 Uhr (Gruppe A) Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg 14:30 Uhr (Gruppe B) Carl Zeiss Jena - Union Berlin 14:45 Uhr (Gruppe A) Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg 15:00 Uhr (Gruppe B) DDR-Oberliga-Auswahl - Carl Zeiss Jena 15:15 Uhr (Gruppe A) Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue 15:30 Uhr (Gruppe B) Union Berlin - DDR-Oberliga-Auswahl

Tabelle Gruppe A Gruppe B Dynamo Dresden Union Berlin Erzgebirge Aue DDR-Oberliga-Auswahl 1. FC Magdeburg Carl Zeiss Jena

