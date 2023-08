Fußball | Regionalliga Ohne Cheftrainer und mit Offensivsorgen – Was Eilenburg vor BFC-Duell trotzdem "Mut macht" Stand: 18.08.2023 16:20 Uhr

Viel Aufwand, aber noch keine Punkte – das ist die Bilanz des FC Eilenburg nach drei Spielen. Vor allem die Offensive darbt. Nun muss auch noch Trainer Prüfer zum Schulanfang. Trotzdem hat der Aufsteiger gegen den 1. FC Lok neuen Mut geschöpft und will dem BFC Dynamo am Samstag auf tiefem Geläuf ein Bein stellen.

"Zentimeter" hätten gefehlt, sagte Trainer Sascha Prüfer am Mittwochabend nach Abpfiff am Spielfeldrand des Bruno-Plache-Stadions. Prüfers Zentimeter-Diagnose galt nicht zuletzt Lennart Möbius und Benjamin Luis. Beiden Angreifern fehlte tatsächlich nicht viel, um Regionalliga-Rückkehrer FC Eilenburg für seinen allen voran im zweiten Durchgang ansprechenden und mutigen Auftritt vor über 3.000 Fans zumindest mit dem ersten Zähler in dieser noch jungen Saison zu belohnen.

Eilenburg lässt 1. FC Lok zittern

Weil aber Möbius per Direktabnahme am glänzend reagierenden Keeper Niclas Müller scheiterte (61.) und Luis in der Schlussphase ebenfalls aus der Drehung etwas zu hoch zielte (87.), zitterte Favorit 1. FC Lok Leipzig einen knappen 2:1-Heimsieg über die Zeit. "Hier sein zu dürfen, hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen. Einfach nur geil", schwärmte der frühere U19-Landesligacoach des FCL dennoch und schob zuversichtlich hinterher: "Wenn man dann eine Mannschaft hat, die in der zweiten Halbzeit mithält, vielleicht sogar einen Tick besser ist, macht einen das unfassbar stolz und Mut."

Trotzdem weiß der 36-Jährige: "Wir müssen und wollen natürlich dann irgendwann auch Punkte holen." Die erstbeste Gelegenheit bietet sich dank der Englischen Woche gleich am Samstag (19. August, 14:05 Uhr, live im MDR FERNSEHEN, auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auf eigenem Platz. Die Herausforderung ist ähnlich groß – der BFC Dynamo, Meister des Jahres 2022, gastiert im Ilburg-Stadion.

Spiel stand nach Unwettern auf der Kippe

Nach den teils heftigen Unwettern der letzten Tage in der Region stand der Anpfiff am Freitagmittag kurz vor Abfahrt der Gäste – der BFC machte sich bereits einen Tag vorher in Richtung Eilenburg auf – sogar zeitweilig auf der Kippe. Insbesondere auf der Tribünenseite nahe der rechten Eckfahne hielt die Drainage den Regenmassen kaum stand. Dort ist der Rasen in Wasser und Matsch getränkt. Aber der Verband gab letztendlich grünes Licht.

Das bedeutet für Prüfer nun auch endgültig, dass er dieses nächste Saisonhighlight der Blau-Roten verpasst. Seine Tochter feiert ihren Schulanfang, weswegen Co-Trainer Ronny Meißner ausnahmsweise in Verantwortung steht. Definitiv dabei sein wird dagegen Anton Rücker im zentraldefensiven Mittelfeld des FCE.



Es ist kein alltägliches Spiel für den 22-Jährigen, der in der Hinrunde der Vorsaison vergeblich versuchte, sich bei den Berlinern durchzusetzen. Eine "kleine persönliche Rechnung" habe er noch offen, gestand Rücker und ergänzte selbstbewusst: "Zuhause ist immer etwas drin für uns. Ich glaube, das Quäntchen wird am Samstag auf unsere Seite springen – und dementsprechend auch die Punkte."

FCE fehlt Offensivquartett – BFC zweimal sieglos

Dafür muss der amtierende Oberliga-Süd-Meister jedoch vor allem in der Offensive zulegen. Zwei Tore in bis dato 270 Regionalliga-Minuten sind zu wenig. Zu allem Übel herrscht personell gerade dort die größte Not. Tim Bunge fällt mit Handgelenksbruch weiter aus, noch gar kein Pflichtspiel im Eilenburger Trikot haben zudem die Neuzugänge Christopher Bibaku (Achillessehne) und Dervis Erkan (Sprunggelenk) absolviert. Darüber hinaus muss Lok-Torschütze Moritz Kretzer seine am Mittwoch kurz vor Abpfiff eingehandelte Gelb-Rote-Karte absitzen.

Im Gegensatz dazu schöpft BFC-Trainer Heiner Backhaus bekanntermaßen aus einem ganz anderen Kaderportfolio. Allerdings reiste der ambitionierte DDR-Rekordmeister mit zwei Dämpfern im Gepäck an die Mulde. Dem souveränen 3:0-Auftakt über Zwickau folgten das 1:3 gegen Altglienicke sowie jüngst das mäßige 1:1 gegen Favoritenschreck ZFC Meuselwitz. "Wir haben das Spiel nicht so angenommen, wie du es gegen so eine gute, top eingestellte, top fitte Mannschaft tun musst. Wenn wir einen Schritt weniger machen, dann reicht das nicht", bemängelte Backhaus. Und auch auf keinen Fall in Eilenburg.

mhe