Fußball | Bundesliga Offiziell: Klopp wird Fußball-Chef bei Red Bull Stand: 09.10.2024 09:07 Uhr

Trainer-Idol Jürgen Klopp kehrt ins Geschäft zurück. Nicht als Trainer, sondern als Fußball-Chef bei Red Bull. Das ist mittlerweile offiziell.

Jürgen Klopp kehrt ins Fußball-Geschäft zurück und wird neuer Global Head of Soccer bei Red Bull. Der österreichische Getränkekonzern hat die Verpflichtung des früheren Trainers von Borussia Dortmund und des FC Liverpool bestätigt. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und der TV-Sender "Sky" über die Verpflichtung berichtet. Der 57-Jährige soll einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben und seinen neuen Job am 1. Januar 2025 beginnen.

Klopp: "Könnte aufgeregter nicht sein"

"Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen", wird der bisherige Fußballtrainer auf der Red-Bull-Website zitiert. Zu seinem neuen Job erklärte der bisherige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund und dem FC Liverpool: "Die Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert." Er wolle auf globaler Ebene "die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen."

Zuständigkeit für Netzwerk der RB-Fußballklubs geplant

Der frühere Zwetliga-Fußballer in Mainz wird bei dem österreichischen Unternehmen strategisch für das internationale Netzwerk aller Red-Bull-Fußballklubs verantwortlich sein. Dazu gehören RB Leipzig, Salzburg, die New York Red Bulls, Bragantino (Brasilien) und Omiya Ardija (Japan). Auch am englischen Verein Leeds United hat Red Bull Anteile erworben.

Klopp soll helfen, die Spielphilosophie von RB weiterzuentwickeln und seine Expertise und sein Netzwerk im Scouting und bei der Auswahl von Trainern und Talenten einbringen.

Mintzlaff: "Gamechanger"

Für Oliver Mintzlaff, Sportchef bei Red Bull, ist das Engagement Klopps "so etwas wie ein Gamechanger für unsere Engagements im internationalen Fußball und deren stetiger Weiterentwicklung."

Jürgen Klopp im Juli 2022 in Leipzig - der FC Liverpool gastierte zu einem Freundschaftsspiel bei RB.

RB- Geschäftsführer Schäfer: "Wird uns weiterhelfen"

In seiner neuen Rolle könnte Klopp künftig auch Spieler entwickeln, die dann für RB Leipzig spielen. RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer wird in einer Mittellung des Klubs so zitiert: "Mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp ist es Red Bull eindrucksvoll gelungen, einen der absolut Besten seines Fachs zu verpflichten. Er bringt unglaublich viel Erfahrung mit, weiß, wie man maximal erfolgreich arbeitet und wird in seiner Funktion auch uns in Leipzig weiterhelfen. Wir alle freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Austausch!"

Klopp beendet Trainerlaufbahn in Liverpool

Klopp hatte im Sommer nach neun Jahren seinen Trainerposten beim FC Liverpool aufgegeben. Er hatte bereits vor seiner Pause angekündigt, ein Jahr lang kein Traineramt übernehmen zu wollen.

Klopp hatte erst am Dienstag (08.10.2024) für sein soziales Engagement abseits des Sports und seinen Einsatz gegen Rassismus den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg erhalten. Es war die zweite Ehrung binnen nur einer Woche, nachdem er bereits das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekommen hatte.

dh/dpa