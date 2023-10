Basketball | BBL Niners verpflichten kenianischen Flügelspieler Tylor Ongwae Stand: 13.10.2023 18:11 Uhr

Zum ersten Mal in ihrer fast 25-jährigen Vereinsgeschichte haben die Niners Chemnitz einen Kenianer verpflichtet. Der 2,01 Meter große und 93 Kilogramm schwere Flügelspieler Tylor Okari Ongwae einigte sich mit den Sachsen auf einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison und soll bestenfalls schon am morgigen Samstag in Chemnitz eintreffen, teilte der Bundesligist am Freitag mit.

Der 32 Jährige bringt die Erfahrung von 370 Pflichtspieleinsätzen in sieben vorwiegend europäischen Profiligen, der US amerikanischen College Liga NCAA 1 und für Kenias Nationalmannschaft mit. Seine bislang größten Spuren hinterließ Qngwae beim dänischen Serienmeister Bakken Bears, für den der variable Forward von 2018 bis 2022 auf Korbjagd ging, ehe er die zurückliegende Spielzeit beim russischen Erstligisten Parma Pari Perm verbrachte.

Pastore: In Defensive und Offensive einsetzbar

"Spätestens seit der Verletzung von Dominic Lockhart haben wir uns noch nach einem defensivstarken Mann umgeschaut, der uns aber auch in der Offensive helfen kann. Tylor passt genau in dieses Anforderungsprofil, weshalb wir sehr glücklich sind, ihn nunmehr im Team zu haben. Nun gilt es aber erst einmal, dass er gut in Chemnitz ankommt, sich hier akklimatisiert und allmählich seine Rolle im Team findet", freut sich Cheftrainer Rodrigo Pastore auf den Neuzugang.

