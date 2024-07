Fußball-EM News-Blog zur EM: Österreicher mit Finalgesängen auf dem Weg zum Stadion Stand: 02.07.2024 17:48 Uhr

In Leipzig wird am Dienstagabend das Achtelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft 2024, Österreich gegen die Türkei, ausgetragen. Der Augustusplatz verwandelt sich wieder in eine riesige Fan-Zone und lädt zum Public Viewing ein. Aber auch an anderen Orten in Leipzig gibt es Fußball-Partys. In unserem News-Blog finden Sie Informationen und Stimmungen zum Spiel und beim Public Viewing.

Von Konstantin Henß, Benjamin Jakob und Sina Meißgeier, MDR SACHSEN

17:33 Uhr | Erstes Spiel des Tages in München

Während in Leipzig die Fans zum Stadion pilgern, startet in einer knappen halben Stunde das andere Achtelfinale des Tages. In München trifft Rumänien auf die Niederlande. Das Spiel sehen Sie im Livestream der Sportschau.

17:28 Uhr | Vom Zentralstadion zur Heimstätte von Rasenballsport Leipzig

Große Sportgeschichte, große Namen und heute der letzte EM-Einsatz: Die Kolleginnen und Kollegen der MDR-Sendung "Der Osten - Entdecke wo du lebst" haben einen Blick auf die Geschichte des Zentralstadions geworfen. Vom Bau in der DDR bis in die Gegenwart - all das erzählt die neue Folge der Reihe. Anschauen lohnt sich!

17:01 Uhr | Finalgesänge in Leipzig

"Berlin, Berlin - wir fahren nach Berlin" singen die Fans aus Österreich. Der Fanmarsch ist gut besucht und soeben gestartet, so eine MDR-Reporterin. Die Fans wollen gemeinsam vom Richard-Wagner-Platz am nördlichen Innenstadtring zum Stadion laufen.

Viele Menschen in den Farben von Österreich.

Anlässlich des letzten Spiels in Leipzig ist es Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Wie viel Müll musste die Stadtreinigung in Leipzig schon beseitigen? Und wie viel Bier haben die Gäste auf dem Fanfest getrunken? Spoiler: Durchschnittlich ungefähr 0,2 Liter pro Person! Weitere Fakten gibts im Video:

16:35 Uhr | Fanzone am Augustusplatz füllt sich gemächlich

Derzeit ist noch Platz auf der Fanzone in der Leipziger Innenstadt. Einige Hundert Menschen sind nach Reporterangaben aber schon vor Ort und genießen die Show der Band Maxïmo Park.

Viele Menschen vor einer Bühne

16:21 Uhr | Fragwürdiger Rekord für die Türkei?

Kleiner Funfact zum Spiel: Sollte die Türkei heute Abend drei weitere Gelbe Karten kassieren, würde das Team den EM-Rekord für die meisten Verwarnungen aufstellen. Den teilen sich derzeit mit jeweils 18 Gelben Karten die Teams aus Italien (2016), Griechenland (2004) und Tschechien (1996).

16:05 Uhr | Stadt fest in Fanhand - Gastgewerbe zufrieden

Die Vorfreude auf das Spiel am Abend ist in Leipzig deutlich zu spüren. Die Kneipen sind voll, die Hotels auch. Den Verbandschef des Hotel- und Gaststättengewerbes freut es, wie er im Gespräch mit dem MDR sagt.

15:30 Uhr | Sonderlinien der Leipziger Verkehrsbetriebe

Die Leipziger Verkehrsbetriebe werden heute wieder ihren Takt erhöhen. Alle Linien in Richtung Stadion fahren im Zehn-Minuten-Takt. Zudem verstärken zwischen 17:30 und 21 Uhr die Linien 51, 54, 56 sowie die verlängerte Linie 3 das Angebot. Nach dem Spiel fahren Busse und Bahnen im 15-Minuten-Takt.

14:45 Uhr | Erste Fangruppen unterwegs

In der Leipziger Innenstadt sind die ersten Fangruppen unterwegs. Bereits mehrere Stunden vor dem Spiel haben sich türkische und österreichische Fans in Lokalen rund um den Marktplatz eingefunden und feiern. Reporterangaben zufolge sind es bisher aber deutlich weniger als bei den vorangegangenen Spielen.

14:00 Uhr | Spiel nicht live im FreeTV zu sehen - aber zu hören

Die Partie Österreich gegen die Türkei wird weder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF noch bei RTL live zu sehen sein. Das sorgte im Vorfeld vor allem in den sozialen Netzwerken für Kritik. Der Grund: Der private Anbieter MagentaTV darf ein Achtelfinale bei der EM exklusiv zeigen.

Erst nach Schlusspfiff kann das Spiel in den Mediatheken von ARD und ZDF angeschaut werden. In der Audiothek der ARD gibt es das Spiel aber live zu hören.

Warum hat der Anbieter exklusive Rechte für das Spiel? (zum Ausklappen):

Die Telekom hatte sich 2019 die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland gesichert. Anschließend teilte sie in einem umfangreichen Vertragswerk einen großen Teil der EM-Rechte mit ARD/ZDF und erhielt im Gegenzug Sendelizenzen für alle Begegnungen der EM 2020 und alle Partien der WM 2022. Im Free-TV liefen oder laufen 46 der 51 EM-Spiele. Der private Anbieter behielt die Rechte für fünf Spiele exklusiv.

13:00 Uhr | Polizei: EM in Leipzig bislang friedlich

Zum heutigen Spiel werden wieder Tausende Fans beider Mannschaften in der Stadt erwartet. Die Polizei zieht bislang eine positive Bilanz, das Fußballfest ist weitgehend friedlich verlaufen - auch danke internationaler Unterstützung für die deutschen Beamten.

12:00 Uhr | Verkehrseinschränkungen bis zum späten Abend

Im Zentrum-West ist am Dienstag wieder mit zahlreichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Betroffen ist vor allem das Gebiet zwischen Jahnallee und Goyastraße, der Leutzscher Allee und der Hans-Driesch-Straße. Zudem sind die Käthe-Kollwitz-Straße sowie die Friedrich-Ebert-Straße und weiter westlich Cottaweg und Palmengarten betroffen. Dieses Gebiet ist teilweise bereits ab 12 Uhr gesperrt.

Am Sonnabend musste die Leipziger Fan Zone wegen zuviel Andrangs beim Deutschland-Spiel geschlossen werden. (Archivbild)

Der Bereich um das Stadion herum gehört zur UEFA-Sperrzone und darf nur mit Ticket und nach Einlasskontrolle betreten werden. Ab dem Innenstadtring werden Bereiche links und rechts des Ranstädter Steinwegs und daraufhin in der Jahnallee ab 16 Uhr gesperrt. Dies wird bis zu 90 Minuten nach Spielende bestehen bleiben. Durch Fanmärsche ist zeitweilig mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

11:30 Uhr | Oma Gerdas Bauchgefühl sagt: Österreich gewinnt!

Am Sonnabend stand sie noch vor 20.000 Menschen auf dem Augustusplatz: Fußball-Oma Gerda Selleng aus Leipzig. Beim heutigen Spiel sieht sie eher Österreich vorn: "Wenn das Spiel nachher angestoßen wird, fiebern wir alle mit - egal welche Mannschaft spielt. Ich denke, mindestens ein Tor wird fallen. Die Türkei ist auch nicht gerade leicht. Bin eher für Österreich. Bauchgefühl, einfach nur Bauchgefühl", sagte sie im Vorfeld im Gespräch mit MDR SACHSEN.

11:15 Uhr | Heutiges Programm der Fan Zone Augustusplatz

Auch beim letzten Leipzig-Spiel lockt die Fan Zone wieder mit Programm und zum Public Viewing. Nach Angaben der Stadt findet von 13 bis 15 Uhr ein Fußball-Freestyle-Workshop für Kinder von acht bis 14 Jahren statt. Um 15 Uhr tritt die Band "Asia Imbiss" auf, eine Stunde später spielt die britische Indie-Rock-Band Maxïmo Park. Ab 18 Uhr kann man das Achtelfinalspiel Rumänien gegen die Niederlande live verfolgen.

Auch am Dienstag lädt die Fan Zone auf dem Augustusplatz in Leipzig zum Public Viewing.

11:00 Uhr | Rangnicks "Heimspiel": Österreich will Geschichte schreiben

Der Ort könnte nicht besser sein für Ralf Rangnick: Im Stadion seines größten Erfolgsprojekts kann der 66 Jahre alte Deutsche als österreichischer Nationaltrainer Geschichte schreiben. Noch nie erreichte die Auswahl des deutschen Nachbarlandes bei einer EM-Endrunde das Viertelfinale. Auf den Spuren von Otto Rehhagel, der noch immer der einzige Trainer ist, der mit einer anderen Nation den Titel holte, will sich Rangnick in seiner einstigen fußballerischen Heimat Leipzig auch von der Türkei nicht aufhalten lassen.

10:45 Uhr | Türkei muss sich beweisen

Sechs Punkte aus zwei Spielen trügen ein wenig: Wirklich souverän trat die Türkei in der Gruppenphase nicht auf. Gegen Österreich muss sich das Team von Trainer Vincenzo Montella deutlich steigern, um realistische Chancen auf das Viertelfinale zu haben. Vor allem die türkische Abwehr erwies sich im bisherigen Turnier als Schwachstelle. Zudem fehlt neben Verteidiger Samet Akaydin auch Kapitän und Spielmacher Hakan Calhanoglu. Beide sind wegen gelber Karten gesperrt.

Beim Vorrundenspiel gegen Tschechien konnte sich die Türkei durchsetzen - sehr zur Freude mitfiebernder Fans.

10:30 Uhr | Deutsche Elf am Freitag gegen Spanien

Am Dienstag treffen Österreich und die Türkei in Leipzig um 21 Uhr im Achtelfinale aufeinander. Deutschland spielt erst am 5. Juli wieder: Diesmal schon um 18 Uhr in Stuttgart gegen Spanien.

Trainer Julian Nagelsmann gelang vergangenen Sonnabend der Einzug ins Viertelfinale mit der deutschen Nationalmannschaft. (Archivbild)

