Fußball-EM in Leipzig News-Blog: Ist der Wettergott auf Seiten der Niederlande und Frankreich? Stand: 21.06.2024 12:00 Uhr

Leipzig ist wieder Gastgeber-Stadt für ein EM-Spiel: Um 21 Uhr treten die Niederlande gegen Frankreich an. Das Erste überträgt live. Hingucker Nummer eins: die Nase von Superstar Kylian Mbappé. Spielt er trotz gebrochener Nase mit? Hingucker Nummer zwei: der Wetterbericht. Der verheißt nichts Gutes. Die Fan Zone wird erst 16 Uhr geöffnet. Der Fußball-Tag im EM-Blog von MDR SACHSEN.

Von Kathrin König, MDR SACHSEN

13:26 Uhr | Fan Zone öffnet erst ab 16 Uhr

Die Stadt Leipzig hat die Eröffnung der Fan Zone auf dem Augustusplatz von 13 auf 16 Uhr verschoben - wegen des drohenden Unwetters.

13:25 Uhr | Spieler-Base am Hauptbahnhof

Begleitet von Fan-Jubel und den wachsamen Augen von Sicherheitsleuten und Polizisten hat die Équipe Tricolore am Donnerstag ihr Hotel in Leipzig bezogen. Das Team übernachtet im "Hyperion Hotel" am Leipziger Hauptbahnhof. Von dort aus werden die französischen Spieler abends auch zur Arena fahren.

vor einem Hotel steht ein Bus. Junge Männer in Trainigskleidung greifen nach ihren Kofffern. Zwei Sicherheitsbeamte bewachen die Szenerie.

13:02 | Campingplatz belegt, die Niederländer sind da

Viele niederländische Fans sind mit Wohnwagen oder Wohnmobil nach Sachsen gekommen. Am Auensee in Leipzig hat sich eine große Fangemeinde versammelt, die Anlage am Kulkwitzer See ist komplett ausgebucht. Laut Betreiber belegen dort 160 der 200 Stellplätze Touristen aus den Niederlanden. Einige sagten MDR SACHSEN, sie hätten gleich nach der Auslosung der EM-Gruppen vor rund einem halben Jahr gebucht.

12:47 Uhr | Angeber-Wissen fürs Public Viewing 1: Eigentore

Das sind die Trends der diesjährigen EM: Weil im Strafraum kaum noch ein Durchkommen ist, sind Weitschüsse angesagt. In den ersten 18 Spielen wurden nach der offiziellen Statistik der UEFA 14 von 47 Treffern aus der Distanz erzielt. Auffällig: Der volle Strafraum führt bei scharfen Hereingaben zu offensichtlich unkontrollierbaren Situationen - und dann zu Eigentoren. Fünf Eigentore fielen laut UEFA in den ersten 18 Spielen. Das sind bereits zwei mehr, als bei der gesamten EM-Endrunde 2016.

12:35 Uhr | Seelöwen und Sattelschwein tippen auf Deutschland-Sieg am Sonntag

Der Zoo Leipzig blickt über den Spieltag heute hinaus aufs nächste Deutschland-Spiel am Sonntag gegen die Schweiz (21 Uhr) - und lässt wieder die Seelöwen orakeln. Diesmal hat die Seelöwin Lio den Sieg der deutschen Nationalelf vorausgesagt. Schon Anfang der Woche hatte ihre Becken-Mitbewohnerin Sissi richtig gelegen und auch auf den Sieg der Nagelsmann-Truppe getippt.

Im Tierpark Görlitz tippt das EM-Orakel "Molly" auf die Deutschen. Das sechs Jahre alte Sattelschwein lag bei bisherigen EM-Partien der deutschen Mannschaft immer richtig. Jetzt sagt Mollys Riecher: knapper 1:0 Sieg für Deutschland.

Unter den aufmerksamen Blicken der ersten Sommerferienbesucher im Leipziger Zoo orakelt Seelöwin Lio. Ihr Tipp: Am Sonntag gewinnt Deutschland gegen die Schweiz.

12:01 Uhr | Banger Blick gen Himmel

Ausgerechnet vor dem Aufeinandertreffen der EM-Mitfavoriten Niederlande und Frankreich heute droht erneut Ungemach von oben. Eine Unwetterwarnung ging bereits am Donnerstag raus. Die Organisatoren des Public Viewing auf dem Augustusplatz, die schon beim ersten EM-Spiel in Leipzig am Dienstag die Fanzone erst pausieren ließen, dann ganz schließen mussten, sind wieder gefragt. Denn: Ab Mittag kommen gebietsweise Schauer, mitunter auch schwere Gewitter auf, sagt der Wetterdienst. "Dabei herrscht örtlich Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, aber auch durch Hagel und schwere Sturmböen."

Große Äste waren am Dienstag bei einem Sturm über Leipzig vor dem EM-Spiel abgebrochen. Fans suchten sich eilig einen sicheren Platz. Die Stadt hatte die Passagen und den City-Tunnel als sichere Orte empfohlen.

11:48 Uhr | Kommt Superstar Mbappé mit Maske?

Im Spiel gegen Österreich hatte sich Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (25) das Nasenbein gebrochen. Erst hieß es, dass er am Abend in Leipzig einsatzbereit sei. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sagte am Donnerstag: "Alles läuft in die richtige Richtung. Wir werden alles dafür tun, dass er morgen verfügbar ist."

Doch französische Medien berichten übereinstimmend, auf den Superstar werde in der Startformation verzichtet. Der 25-Jährige solle erstmal auf der Bank sitzen. Er hatte das Abschlusstraining im Leipziger Stadion am Donnerstag mit einer Schutzmaske in den französischen Nationalfarben bestritten. Mbappé müsse sich gedulden, schreibt die Sportzeitung "L'Équipe" heute. Beim Abschlusstraining soll er nur leichte Übungen absolviert haben. In den ersten 15 Minuten, die für Medien zugänglich gewesen waren, hatte er vor allem mit der Maske zu kämpfen gehabt.

11:36 Uhr | Bewohnerschutzzone gilt wieder

Ab 16 Uhr gilt wieder die Bewohnerschutzzone weiträumig rings um die Arena. In die Straßen dürfen dann nur noch Anwohner und Arbeitnehmer, Servicedienste, etwa Pflegedienste, Handwerker, Taxi oder Menschen einfahren, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können. Auch wenn sich manche darüber in sozialen Netzwerken beschweren, das gehört zum Sicherheitskonzept der Stadt.

In der Innenstadt sind heute auch wieder gemischte Polizei-Teams auf Streife, neben den sächsischen Beamten sind die zugereisten Kollegen erkennbar an den Uniformen mit den Aufschriften Politie (Niederlande) und Police (Frankreich).

MDR/dpa/SID/Reuters