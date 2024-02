Fußball | Regionalliga Nach drei Absagen: FC Eilenburg empfängt Carl Zeiss Jena Stand: 26.02.2024 21:03 Uhr

Am Dienstag und Mittwoch stehen fünf Nachholspiele in der Regionalliga an. Dabei kommt es u.a. im vierten Anlauf endlich zum Duell FC Eilenburg gegen Carl Zeiss Jena. Zudem empfängt Lok Leipzig den ZFC Meuselwitz.

Am Dienstag wird beim FC Eilenburg wieder das Flutlicht angeknipst, denn 19 Uhr (Liveticker in der SpiO-App) steigt endlich die Nachholpartie gegen den FC Carl Zeiss Jena. Ursprünglich sollte die Begegnung am 10. Dezember 2023 stattfinden, doch Petrus verhinderte drei Mal eine Neuansetzung der Partie.

Für die Eilenburger ist es das fünfte Duell gegen die Thüringer, die bislang allesamt verloren gingen. So zog der FCE in den letzten beiden Aufeinandertreffen in der Saison 2021/22 jeweils mit 1:3 den Kürzeren. In der aktuellen Spielzeit überraschte Eilenburg, das mit 19 Zählern auf Tabellenplatz 16 steht, mit einem 2:2 beim ambitionierten BFC Dynamo. Am vergangenen Freitag erkämpften die Sachsen einen 3:2-Auswärtssieg bei den Hertha-Bubis. Dabei glänzte vor allem Dreifach-Torschütze Chris Bibaku, der auch gegen den FCC auf Punkte hofft: "Es war mein Tag gegen Hertha, jetzt müssen wir nachlegen und gegen Jena Vollgas geben. Wenn alles passt, haben wir eine Chance.

Jena will an Luckenwalde-Auftritt anknüpfen

Die Zeiss-Städter wissen um die Qualitäten der Eilenburger im heimischen Ilburg-Stadion. FCC-Coach Henning Bürger blickt daher mit Respekt auf die Abendpartie: "Der FC Eilenburg hat eine klare, sichtbare Spielidee. Ungeachtet derer ist für uns aber klar: Die Basis ist eine gute Abwehrarbeit. Hier müssen wir wieder stabiler werden und weniger zulassen, um dann aus der guten Defensive heraus wieder mehr Chancen zu kreieren - so wie es uns am Samstag in Luckenwalde (3:0-Sieg, Anm. d. Red.) gelungen ist."

FCC-Coach Henning Bürger: "Basis ist eine gute Abwehrarbeit"

Personell muss Bürger neben den langzeitverletzten Marcel Hoppe und Alexander Prokopenko auf Ken Gipson (Rot-Sperre) verzichten. Fraglich ist zudem der Einsatz von Keeper Kevin Kunz (Magen-Darm-Infekt). Indes kehrt Lukas Lämmel nach seiner Gelb-Sperre zurück.

Auch BFC und Cottbus im Einsatz

Ebenfalls am Dienstag müssen die beiden Aufstiegsaspiranten BFC Dynamo und Energie Cottbus ran. Während die Berliner im Hauptstadtduell beim Berliner AK antreten müssen, empfängt Energie Cottbus die Reserve von Hertha BSC. Beide Partien werden ebenfalls ab 19 Uhr im Liveticker begleitet.

Mittwoch: Meuselwitz in Probstheida gefordert

Aus Mitteldeutscher Sicht geht es am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker der SpiO-App) mit dem Nachholer 1. FC Lok Leipzig gegen den ZFC Meuselwitz weiter. Die Blau-Gelben feierten zuletzt im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer und Sportdirektor Almedin Civa einen 1:0-Sieg gegen den SV Babelsberg. Gegen die Zipsendorfer soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden.

Allerdings haben die Thüringer, die weiterhin seit sieben Spielen auf einen Sieg warten, zumindest zwei Remis gegen Hertha BSC (2:2) und Viktoria Berlin (0:0) erkämpft und somit ebenfalls ansteigende Form bewiesen. Zudem dürfte den Sachsen das Hinspiel noch in schlechter Erinnerung sein. Im August gab es einen 3:2-Heimsieg der Meuselwitzer, obwohl Lok zur Halbzeit bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatte.

In einer weiteren Partie empfängt am Mittwoch im Duell der Tabellenachbarn die VSG Altglienicke den SV Babelsberg.

red