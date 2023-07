Handball | Bundesliga Nach Ausfall von Gisli Kristjansson: SC Magdeburg legt doppelt nach Stand: 18.07.2023 13:09 Uhr

Der überragende Gisli Kristjansson wird dem SC Magdeburg nach einer Operation noch monatelang fehlen. Weil er schwer zu ersetzen ist, nahm der SCM gleich zwei neue Spieler unter Vertrag.

Vizemeister SC Magdeburg hat auf den langfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Gisli Kristjansson (Schulter-Operation) reagiert und Janus Dadi Smarason verpflichtet. Zudem wurde der Vertrag von Piotr Chrapkowski nun doch verlängert.

Spielmacher kommt aus Norwegen

Smarason wechselt vom norwegischen Meister Kolstad IL zum SCM. Der 28-jährige Isländer kennt die Bundesliga, spielte von 2020 bis 2022 für Frisch Auf! Göppingen und war er unter anderem für den dänischen Spitzenklub Aalborg (2017-2020) aktiv. Zudem wurde auch der Vertrag von Abwehrspezialist Piotr Chrapkowski (35) um eine weitere Spielzeit verlängert. Beide Spieler erhalten Verträge bis zum 30. Juni 2024.

Chrapek soll die Abwehr entlasten

"Da wir zumindest bis zum Jahreswechsel auf Gisli Kristjansson verzichten müssen, war eine Verstärkung des Kaders sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr notwendig", erklärte Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Bennet Wiegert die Transfers. Janus Smarason sei ein international erfahrener Spielmacher, der sich schnell ins Magdeburger Spielsystem einfügen könne. Um unseren Kader breit zu halten und nach dem Ausfall von Gisli auch in der Abwehr zu entlasten, haben wir zudem den Vertrag mit Piotr Chrapkowski um ein weiteres Jahr verlängert. Chrapek benötigt keine Eingewöhnungszeit, kennt unsere Abläufe und konnte zuletzt im Champions-League-Final4 seine Klasse in der Defensive unter Beweis stellen.

Piotr Chrapkowski hat Grund zur Freude: Der SCM verlängerte seinen Vertrag.

SCM startet am 25. August in Wetzlar

Der SCM startet am Freitag (25. August) mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar, die die vergangene Saison als 16. nur knapp über den Abstiegsrängen abgeschlossen hatte. Schon am 2. und 3. Spieltag warten auf den SCM dann die ersten Gradmesser: Am 3. September empfängt das Team von Trainer Bennet Wiegert die SG Flensburg-Handewitt, nur drei Tage später steht das Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin an. Das erste von zwei Bundesliga-Duellen gegen Rekordmeister Kiel findet am 7. Spieltag (30. September) in der heimischen GETEC-Arena statt.

sst/pm