Fußball | 3. Liga Nach Abschied aus Aue: Danhof wechselt zu Ligakonkurrent 1860 München

Dass Tim Danhof Erzgebirge Aue im Sommer verlassen wird, war bereits klar. Nun steht auch sein neuer Verein fest: Ligakonkurrent 1860 München.

Tim Danhof bleibt nach seinem Abschied von Erzgebirge Aue in der 3. Liga und spielt künftig für den TSV 1860 München. Das gab der Verein am Donnerstag (20. Juni 2024) bekannt. Bereits im Mai war der 27-Jährige in Aue verabschiedet worden, wo man gerne den Vertrag verlängert hätte.

Danhofs Abgang schmerzt

Danhof gehörte in Aue zum unangefochtenen Stammpersonal und drückte dem Spiel der "Veilchen" in 69 Pflichtspielen auf der rechten Außenverteidigerposition seinen Stempel auf. Nicht zuletzt sein Siegtreffer im Sachsenderby gegen Dynamo Dresden im Februar unterstrich seine Bedeutung für den FCE.

Nun freut sich 1860 München laut Sportchef Christian Werner auf einen "der besten Rechtsverteidiger der 3. Liga". Dabei kommt Danhofs Wechsel zu den "Löwen" durchaus überraschend. Nach seinem Abschied aus Aue hatte er wohl auch mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga kokettiert.

Füllen Burghardt und Fallmann die Danhof-Lücke?

Neben Danhof stehen bei Aue bisher die Abgänge von Marco Schikora, Steffen Meuer, Ramzi Ferjani, Maximilian Thiel und Korbinian Burger fest. Für die neue Saison wurden bisher sechs Neuzugänge präsentiert. Darunter auch die beiden jungen gelernten Rechtsverteidiger Maxim Burghardt und Pascal Fallmann, die die nun vakante rechte Abwehrposition bekleiden könnten.

Am 26. Juni steigt das Team von Trainer Pavel Dotchev in die Saisonvorbereitung ein, ehe Anfang August der Auftakt in die neue Drittliga-Spielzeit ansteht.

