Fußball | Bundesliga Medien: Wechsel von Belgier Openda zu RB Leipzig vor Abschluss Stand: 12.07.2023 19:25 Uhr

Der Wechsel des Belgiers Lois Openda zu DFB-Pokalsieger RB Leipzig steht Medienberichten kurz bevor. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten, haben sich der Bundesligist und der französische Vizemeister RC Lens auf einen Transfer geeinigt. Danach soll RB Leipzig rund 40 Millionen Euro an Ablöse für den 23 Jahre Offensivspieler zahlen. Damit würde der Stürmer zum teuersten Einkauf der Leipziger.

Laut "Kicker" soll U21-Nationalspieler Openda noch in dieser Woche seinen Medizincheck absolvieren und einen Vertrag bis 2028 erhalten. Bereits in der vergangenen Woche hatte die "Leipziger Volkszeitung" über eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen beiden Vereinen berichtet.

Openda soll Nkunku-Rolle übernehmen

Openda stand angeblich schon länger auf der Wunschliste der Leipziger, die den Belgier als möglichen Nachfolger für Christopher Nkunku sehen. Er hat in dieser Saison 21 Tore in 38 Spielen für den französischen Erstligisten Lens erzielt. Neben Nkunku hatte RB zuletzt auch Konrad Laimer (ablösefrei zum FC Bayern München) und Dominik Szoboszlai (70/FC Liverpool) ziehen lassen müssen. Zudem will Abwehrspieler Josko Gvardiol zu Champions-League-Gewinner Manchester City wechseln. Leipzig hat dem Vernehmen nach 100 Millionen Euro plus Boni als Ablöse aufgerufen.

dpa