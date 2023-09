Fußball | Bundesliga Medien: Ex-Leipziger Julian Nagelsmann wird Bundestrainer Stand: 19.09.2023 13:06 Uhr

Julian Nagelsmann soll den deutschen Fußball zurück in die Erfolgsspur bringen. Medienberichten zufolge wird der frühere Trainer von RB Leipzig Nachfolger von Hansi Flick.

Nach dem Aus von Ex-Bundestrainer Hansi Flick ist der Deutsche Fußball-Bund bei der Suche nach einem Nachfolger offenbar fündig geworden. Der umworbene Julian Nagelsmann hat laut "Bild" und "Kicker" zugesagt und soll die taumelnde DFB-Elf optimal auf die EM 2024 im eigenen Land vorbereiten. Der DFB bestätigte die Verpflichtung noch nicht.

Nagelsmann erhält Freigabe vom FC Bayern

Der 36-Jährige, der im März vom deutschen Rekordmeister Bayern München freigestellt worden, galt direkt nach Flicks Rauswurf als einer der Favoriten auf das Traineramt. Nagelsmann hatte bislang keinen neuen Verein gefunden, stand aber bei den Bayern noch unter Vertrag. Beide Seiten sollen sich Medien auf die Auflösung geeinigt haben. Sein Vertrag wurde aufgelöst, so dass er ablösefrei zum DFB kommen könne, hieß es in einem Bericht der "Bild".

Laut dem Boulevardblatt soll das Monatsgehalt für Nagelsmann bei etwa 400.000 Euro liegen. Der gebürtige Bayer verzichtet für den Bundestrainer-Job auf viel Geld. Bei den Bayern, an die er noch bis 2026 gebunden war, hätte er fürs Nichtstun rund 20 Millionen Euro bis zum Vertragsende bekommen. Jetzt sind es "nur" etwa 4 Millionen Euro Gehalt bis zur EM. Dann wäre Nagelsmann wieder für einen Vereinsjob zu haben.

Erster Auftritt am 14. Oktober

Nagelsmann hat eine steile Karriere hinter sich - musste aber im Frühjahr mit der überraschenden Entlassung bei den Bayern den ersten Knick verkraften. Die Entlassung sei "ein Schock“ gewesen, hatte Nagelsmann damals gesagt. Er hatte während einer Länderspielpause im Urlaub von seiner Absetzung erfahren. Seitdem war der Bayer mehrfach bei großen internationalen Vereinen im Gespräch, ob tatsächlich ernsthaftes Interesse dahinter steckte, ist ungewiss.

Sicher war nur, dass der DFB schnell ein Auge auf Nagelsmann, der einst jüngster Bundesliga-Trainer war, geworfen hatte. Als Flick am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit gehen musste, kam der Name Nagelsmann ins Spiel. Nach der Freigabe vom FC Bayern und einigen Detailfragen zum Vertrag, soll Nagelsmann schließlich zugesagt haben. Seinen ersten Auftritt hätte der Neue schon in knapp drei Wochen. Am 9. Oktober fliegt die Nationalmannschaft nach Nordamerika für zwei Länderspiele gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober).

Jung, mutig, erfolgreich

Nagelsmann stellte in seinem Trainerleben einige Bestmarken auf. Er war der jüngste Cheftrainer der Bundesligageschichte und auch der jüngste Coach in der Champions League. Als er das erste Mal als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim auf der Bank saß, war er gerade einmal 28 Jahre, sechs Monate und 15 Tage alt. Der Newcomer startete furios durch, bewahrte die TSG in seiner ersten Saison vor dem Abstieg und führte sie dann in die Spitzengruppe der Bundesliga und bis in die Gruppenphase der Champions League.

Mit RB ins Halbfinale der Champions League

Erfolg weckt Begehrlichkeiten und so griff RB Leipzig zu. 2019 wechselte Nagelsmann in die Messestadt und schrieb weiter Erfolgsgeschichten. Seine erste Saison mit RB beendete er auf Platz drei, dazu führte er die Leipziger bis ins Halbfinale der Königsklasse.

Julian NagelsmannTrainer RB Leipzig

Seinen ersten großen Titel als Trainer gewann Nagelsmann dann aber erst beim FC Bayern, den er seit 2021 trainierte und zur Deutschen Meisterschaft führte. Im März 2023 kam nach nur 21 Monaten und einem Punkteschnitt von 2,31 die überraschende Trennung. Nagelsmann, der quasi auf der Überholspur unterwegs war, musste gezwungermaßen durchschnaufen und schlägt jetzt als jüngster Bundestrainer der Geschichte offenbar ein neues Kapitel auf.

Sanny Stephan

Mehr zum Thema