Europaspiele Medaillenregen für Leipziger Canadier-Spezialisten Stand: 30.06.2023 15:46 Uhr

Die Canadier-Spezialisten um Franz Anton und Andrea Herzog haben bei den Europaspielen in Krakau Gold und Bronze im Teamwettbewerb gewonnen. Auch Sportschütze Christian Reitz konnte erneut Edelmetall bejubeln.

Die Slalom-Kanuten um den Olympia-Dritten Sideris Tasiadis aus Augsburg, Ex-Weltmeister Franz Anton aus Leipzig und den Zeitzer Timo Trummer blieben am Freitag (30.06.2023) fehlerfrei im Stangen-Parcours und holten sich mit 3,91 Sekunden Vorsprung erneut den EM-Titel vor der Slowakei. Dritter wurde Großbritannien.

Bronze für Herzog und Bayn

Die Frauen mit der Olympia-Dritten und Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig sowie Vereinskollegin Nele Bayn und der Augsburgerin Elena Lilik leisteten sich einen Fehler und kamen am Ende mit 4,06 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Tschechinnen auf Rang drei. Platz zwei ging an die Britinnen. Die Europameisterschaften werden in diesem Jahr erstmals parallel bei den Europaspielen ausgetragen.

Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig (Archiv).

Silber für Sportschütze Reitz

Auch Sportschütze Reitz hatte allen Grund zur Freude. Nach der Goldmedaille mit der Mannschaft gewann der Löbauer im polnischen Breslau Silber. Im Finale mit der Schnellfeuerpistole verlor der 29-Jährige am Freitag mit 28:30 Treffern knapp gegen den Weltranglisten-Ersten Clement Bessaguet aus Frankreich, Florian Peter wurde starker Vierter. Weil sich die deutschen Schützen bereits in den vorherigen Schieß-Wettbewerben die möglichen zwei Quotenplätze für Olympia 2024 gesichert hatten, besaß die Schnellfeuer-Disziplin mit Blick auf Olympia keine Relevanz mehr.

Sportschütze Christian Reitz gewann bereits seine zweite Medaille bei den Europaspielen.

Für Rio-Olympiasieger Reitz war es nach dem Sieg bei den ersten Europaspielen 2015 in Baku die zweite Medaille in seiner Spezial-Disziplin. Zudem gewann er 2019 in Minsk Bronze im Mixed mit der Luftpistole.

red/dpa