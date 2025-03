Basketball | BBL MBC holt von den Niners Edigin als Ersatz-Center Stand: 08.03.2025 11:03 Uhr

Schnelle Reaktion: Nur zwei Tage nach dem Saison-Aus von Center Martin Breunig hat Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC einen Ersatz an Land gezogen: Eddy Edigin kommt vom mitteldeutschen Rivalen Niners Chemnitz.

BBL-Pokalsieger Syntainics MBC hat schnell einen Ersatz für Center Martin Breunig gefunden. Die Weißenfelser gaben am Samstag die Verpflichtung von Eddy Edigin bekannt. Der 2,03 Meter große Akteur wechselt vom Bundesliga-Rivale Niners Chemnitz. Er unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.

MBC bedankt sich bei den Niners

Bereits beim Heimspiel am Sonntag gegen Würzburg kann er sein Debüt feiern. Der MBC bedankte sich bei den Niners für die "rasche Abwicklung der Transferformalitäten am späten Freitagabend". Am Donnerstag hatten die Sachsen-Anhalter das Saison-Aus von Breunig aufgrund einer Finger-OP verkündet. Breunig hatte im Pokal-Halbfinale gegen Bayern München den entscheidenden Korb erzielt. In beiden Spielen des Final Four vor gut zweieinhalb Wochen waren dem Center 29 Punkte und zwölf Rebounds gelungen, damit galt er als eine Schlüsselfigur des Triumphs.

Fünfte BBL-Station für den Center

Edigin wurde in Lagos (Nigeria) geboren, heute die zweitgrößte Stadt Afrikas. Er wuchs in Regensburg auf und absolvierte in den vergangenen siebeneinhalb Jahren für Bamberg, Hamburg, Ludwigsburg und Chemnitz 138 Partien in der BBL, in denen er durchschnittlich 5,0 Punkte erzielte und sich 3,7 Rebounds angelte. Seine erfolgreichste Saison spielte er 2023/24 für Ludwigsburg mit 8,1 Punkten und 5,7 Rebounds. In der laufenden Spielzeit war der bisherige MBC-Center Breunig durchschnittlich 10,8 Punkte und 4,8 Rebounds gekommen.

Kontakte nach Weißenfels gab es bereits 2020

Internationale Erfahrungen sammelte Edigin mit Hamburg im Eurocup (17 Spiele) und mit Ludwigsburg sowie Chemnitz in der Champions League (34). 2018 kam er im Bamberger Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul einmal in der Euroleague zum Einsatz. Im Sommer 2020 hatte der Oberpfälzer bereits in Kontakt mit dem Syntainics MBC gestanden. Nun, knapp fünf Jahre später, kam das Engagement zustande.

cke