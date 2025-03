Basketball | DBBL MBC-Frauen verlieren - Playoffs gegen Alba Berlin Stand: 16.03.2025 07:28 Uhr

Der Syntainics MBC hat sich mit einer Heimniederlage in die Playoffs verabschiedet. Erneut hatte Trainer Timus Topal nur ein Rumpfteam zur Verfügung. Im Viertelfinale wartet nun Titelverteidiger Alba Berlin.

Mit Hannover kam der Tabellenfünfte an die Saale, mit einem Sieg mehr im Gepäck. Das Hinspiel hatten die Lions auch deutlich mit 50:65 verloren. Doch um den zwölften Sieg einzufahren, standen die Vorzeichen nicht günstig. Trainer Timus Topas hatte nur acht gesunde Spielerinnen zur Verfügung. Taylah Simmons fiel kurzfristig mit Knieproblemen aus.

MBC knapp dran am Heimsieg - jetzt gegen den Meister

Andere mussten einspringen und über sich hinauswachsen. Romy Bär, Krystal Freeman und Nicole Brochlitz standen fast die gesamte Spielzeit auf der Platte. In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste und arbeiteten sich einen 36:26-Vorsprung heraus. Im dritten Viertel konnte sich der MBC bis auf vier Punkte heranarbeiten (50:54). Im Schlussabschnitt wurde es zeitweise noch enger, zwei Minuten vor Schluss gelang Brochlitz der 73:74-Anschluss. Aber die Gäste hatten noch eine Antwort und die Lions brachten dann in den letzten 100 Sekunden keinen Ball mehr in den Korb. Bester Werferinnen beim MBC waren Bär (24 Punkte), Freeman (20) und Brochlitz (18).

Durch die Niederlage verpasste es der Syntainics MBC in der Tabelle noch an Herne auf Platz sechs vorbeizuziehen. So bekommt man es im Viertelfinale mit Titelverteidiger Alba Berlin zu tun. In der Serie "Best of Five" stehen zunächst zwei Auswärtsspiele am 21. und 23. März an. Der nächste Heimauftritt ist dann am 28. März.

