Fußball | "Volltreffer" der Woche Mauers Aufsetzer, Bocks Traumfreistoß oder Condés Tunnel? Stand: 07.08.2023 10:40 Uhr

Mit ihren Treffern brachten Chemie Leipzigs Timo Mauer, Meuselwitz' Dominik Bock und Magdeburgs Amara Condé ihre Teams am Sonntag auf die Siegerstraße. Doch wer erzielte den schönsten Treffer?

Vorschlag A: Timo Mauer (BSG Chemie Leipzig)

Mit dem knappen Erfolg gegen Viktoria Berlin hat die BSG Chemie Leipzig einen Heimauftakt nach Maß gefeiert. Mann des Spiels: Timo Mauer. Nach erfolgreichem Gegenpressing der Leutzscher versenkte der 26-Jährige die Kugel in der 35. Minute aus 18 Metern per Aufsetzer im rechten Eck und sorgte zugleich für den ersten Chemie-Treffer der neuen Saison.

Vorschlag B: Dominik Bock (ZFC Meuselwitz)

Nachdem es zur Pause bereits nach einer Niederlage aussah, kam der ZFC Meuselwitz in Hälfte zwei gegen Lok Leipzig auf Touren und drehte einen 0:2-Rückstand. Die Wende läutete Dominik Bock mit einem Traumtor in der 57. Minute ein, als er einen Freistoß aus 25 Metern sehenswert in den linken Winkel schweißte. Kurz vor Schluss gelang den Thüringern sogar noch der Siegtreffer.

Vorschlag C: Amara Condé (1. FC Magdeburg)

Vor der Rekordkulisse von 28.350 Fans hat der 1. FC Magdeburg seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Beim verdienten 2:1-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig brachte Amara Condé die Arena in der 32. Minute zum Beben, als er einen perfekt getimten Schnittstellenpass des überragenden Baris Atik im Strafraum elegant aufnahm, um anschließend trocken und durch die Hosenträger von BTSV-Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann ins untere Eck zu vollenden.

Hier können Sie abstimmen:

Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 10. August, 10 Uhr