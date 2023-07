Fußball | Regionalliga Marcel Hilßner zurück im Leutzscher Holz Stand: 05.07.2023 09:42 Uhr

Er machte in Leipzig seine ersten Schritte als Fußballer. Dann zog es Marcel Hilßner nach Bremen, auch zu Dynamo Dresden, dem HFC und FSV Zwickau. Nach langer Verletzungspause startet er nun bei Chemie Leipzig neu durch.

Regionalligist BSG Chemie Leipzig holt einen verlorenen Sohn zurück. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird Marcel Hilßner in der kommenden Saison das Trikot der Leutzscher tragen. Der 28-Jährige erhält zunächst einen Vertrag über eine Spielzeit. "Ich freue mich, wieder im Leutzscher Holz zu sein. Ich bin heiß auf meine neue Aufgabe hier und werde alles geben so schnell es geht fit zu werden, um der Mannschaft helfen zu können. Ich freue mich schon auf mein erstes Spiel im AKS", wird Hilßner in der Pressemitteilung zitiert.

Viele spannende Stationen - zwei Kreuzbandrisse

Zwischen 2004 und 2009 spielte Hilßner im Nachwuchs des FC Sachsen Leipzig, wechselte dann zu Werder Bremen, wo er 2015 zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz kam. Aus Bremen führte ihn sein Weg zu Dynamo Dresden, Hansa Rostock und dem SC Paderborn mit einer kurzen Leihe zum Halleschen FC, ehe er im Sommer 2020 den Sprung nach England zu Coventry City wagte. Leihweise spielte er auch für Oldham Athletic und den FSV Zwickau. Ausgerechnet beim Landespokalspiel im AKS gegen Chemie zog er sich im April 2022 seinen zweiten Kreuzbandriss zu - der erste 2018 in Paderborn. Seit Anfang des Jahres absolvierte er bei Werder Bremen seine Reha. Insgesamt bringt er es auf acht Einsätze in der zweiten Bundesliga, 87 Drittliga- und 52 Regionalligaspiele.

Marcel kennt das Leutzscher Holz seit Kindesbeinen und ist ein sehr talentierter Flügelspieler. Uwe Thomas |

Uwe Thomas von der sportlichen Leitung sagte: "Wir sind davon überzeugt, dass er mit unserer Mannschaft nach seiner Verletzung schnell zu seiner alten Stärke zurückfinden wird. Marcel kennt das Leutzscher Holz seit Kindesbeinen und ist ein sehr talentierter Flügelspieler, der eine hohe Qualität und viel Erfahrung vorzuweisen hat. Er hat einen sehr starken linken Fuß, eine gute Physis und wird unser Offensivspiel nochmal bereichern und die nötige Variation bieten."

rei