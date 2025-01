Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg dreht Partie in Elversberg furios Stand: 19.01.2025 15:33 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat in Elversberg seine Auswärtsbilanz bestätigt. Gegen die SV drehten die Sachsen-Anhalter einen zwei Tore Rückstand in Überzahl und kletterten in der Tabelle.

Mit 5:2 (0:2) hat der FCM im Saarland gewonnen. Die Elf von Christian Titz profitierte dabei von einer Halbzeit in Überzahl – und viel Cleverness. Nach dem Sieg stehen die Elbestädter auf Rang zwei in der Tabelle und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz. Matchwinner auf Seiten der Magdeburger wurde der dreifache Torschütze Martijn Kaars. "Nach dem Anschluss haben wir gedrückt und gedrückt. Wir haben einen tollen Job gemacht und das Ergebnis spricht für sich", sagte der Niederländer nach seiner Galavorstellung.

Elversberg effizient, Magdeburg in Überzahl

Die Startphase gehörte den Hausherren, die sich für einen mutigen Beginn prompt belohnten. Über die rechte Seite ging es in den Sechzehner des FCM, wo Muhammed Damar per Hacke auf Luca Schnellbacher legte. Der Kapitän stempelte Jean Hugonet mit dem linken Fuß, traf dann mit rechts über Bande in den Kasten von Dominik Reimann. Auch nach Überprüfung blieb der Treffer bestehen (3. Minute). Magdeburg brauchte einige Momente, um den Rückschlag zu verdauen, spielte sich dann aber die Riesenchance auf den Ausgleich heraus (12.): Kaars verwertete einen langen Ball beinahe perfekt, scheiterte allerdings an Nicolas Kristof im Kasten der SVE. Die Kugel kam in die Mitte zu Mohammed El Hankouri, dessen Abschluss mit zu wenig Druck wieder beim Keeper der Saarländer landete. Nur eine Zeigerumdrehung später war Kaars erneut durch, versuchte es diesmal allerdings mit einer Ablage auf Baris Atik, Florian Le Joncour rettete in höchster Not.

Luca Schnellbacher (SV 07 Elversberg)

Magdeburg schnürte Elversberg hinten ein, kam allerdings nicht mehr zu den ganz gefährlichen Abschlüssen. Stattdessen knipste wieder der Gastgeber. Lukas Petkov setzte nach einem langen Ball zum Konter an, düpierte Daniel Heber im Strafraum der Magdeburger mit einer Drehung und schloss dann kunstvoll in den langen Winkel ab (36.) – die Gäste machten das Spiel, die Tore die Hausherren. Doch kurz vor der Pause gab es zwei Aufreger. Erst überprüften die Schiedsrichter einen möglichen Elfmeter für den FCM nach Foul an Kaars oder einen Feldverweis – und entschieden sich gegen beides. In der 44. Minute kam ein Pass von Kristof auf Frederik Schmahl zu ungenau, El Hankouri stibitzte den Ball und ging aufs Tor der SVE zu. Schmahl packte von hinten zu und flog mit glatt Rot vom Platz. Der folgende Freistoß von Atik rauschte nur Zentimeter am Kasten vorbei.

Martijn Kaars drehte die Partie für den FCM im zweiten Durchgang.

Kaars-Show in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel lief alles für den FCM. Keine Minute war gespielt, da zappelte der Ball im Netz der Elversberger. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten brachte Livan Burcu die Kugel in die Mitte, wo Kaars aus einem halben Meter nur noch den Kopf hinhalten musste. Magdeburg spielte konsequent nach vorne, ohne zu viel zu riskieren. Und belohnte sich: Ein Steckpass von Atik fand Kaars, der Kristof diesmal keine Chance ließ und flach zum Ausgleich traf. Die Fahne des Assistenten ging zwar nach oben, doch der Videoschiedsrichter bestätigte nach einiger Zeit: Kein Abseits, Ausgleich (70. Minute).

Aus 0:2 mach 5:2

Magdeburg wollte mehr: Einen langen Ball auf Philipp Hercher legte der per Brust auf Kaars, der Xavier Amaechi bediente. Der eingewechselte Außenangreifer legte sich den Ball zurecht und zirkelte das Spielgerät in den langen Winkel (77.), Partie gedreht. Und es wurde noch heftiger für Elversberg: Kaars war erneut durch, wurde von Maurice Neubauer gelegt. El Hankouri trat für den Strafstoß an (82.) und versenkte sicher. In der Nachspielzeit traf Kaars dann wieder selbst, versenkte einen Abpraller trocken flach ins lange Eck. Damit der Traum vom Aufstieg weiterlebt, müssen in der Zukunft auch zuhause Siege her. Hattrick-Schütze Kaars weiß das auch: "Das ist wichtig. Nächste Woche wird es ein wichtiges Spiel." Dann geht es am Freitagabend gegen Kellerkind Braunschweig.

Stimmen zum Spiel

jar