25. Internationales Hallenmeeting Lokalmatador Heß holt Dreisprung-Gold bei Hallenmeeting in Chemnitz Stand: 27.01.2024 17:58 Uhr

Max Heß ist seiner Favoritenrolle beim 25. Internationalen Hallenmeeting in Chemnitz gerecht geworden. In seiner Heimatstadt holte der 27-Jährige Gold im Dreisprung. Auch bei den Frauen kam eine Sächsin aufs Podest.

Am Samstag traf sich die Leichtathletik-Elite der Läufer und Springer zum traditionellen Hallenmeeting in Chemnitz. In sechs verschiedenen Disziplinen wurden Medaillen vergeben. Dabei gab es mehrfach Grund zum Jubeln für mitteldeutsche Athleten.

Heß holt Gold, sieht aber Verbesserungsbedarf

"Es ist immer etwas Besonderes, hier in Chemnitz zu springen", sagte Heß nachdem er sich den Titel im Dreisprung in seiner Heimatstadt sicherte. Der 27-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz kam mit seinem besten Versuch auf 16,44 Meter und sprang damit nur acht Zentimeter weiter als der Zweitplatzierte Selva Thirumaran aus Indien. Dritter wurde der Schwede Gabriel Wallmark mit 15,66 Metern. Heß' Mannschaftskamerad Franjo Franke landete mit 15,26 Metern auf dem fünften Platz.

Trotz des Sieges war Heß mit seiner Leistung nicht vollends zufrieden. "Bis zum Brett sieht es gut aus, auch der Anlauf fühlt sich gut an, jetzt muss noch das Läuferische dazukommen", erklärt der Dreisprung-Europameister von 2016. Bis zu den Deutschen Hallenmeisterschaften am 17. und 18. Februar in Leipzig will Heß wieder seine Topform erreichen.

Purtsa gewinnt Silber im Dreisprung

Bei den Frauen fehlten Maria Purtsa vom LAC Erdgas Chemnitz am Ende 25 Zentimeter zum Sieg. Der in Dresden geborenen Griechin gelang mit 13,65 Metern direkt im ersten Durchgang ihr bester Versuch, sie musste sich aber dennoch Jessie Maduka geschlagen geben. Die Düsseldorferin, die für Cologne Athletics startete, sprang 13,89 Meter weit. Dritte wurde Kira Wittmann von Hannover 96. Annabell Recke vom LC Jena landete auf dem neunten Platz. Ihre Teamkollegin Aspasia Winkler blieb ohne gültigen Versuch.

