Fußball | Aufstiegsspiele zur 3. Liga Lok Leipzig: Keine Party für klaren Kopf und frische Beine Stand: 26.05.2025 19:15 Uhr

Bei Lok Leipzig jagt aktuell ein Highlight das nächste. Diese Woche entscheidet, ob aus einer richtig starken Saison eine für die Geschichtsbücher wird. Denn es geht um den Aufstieg in den Profifußball. Das erste der zwei Entscheidungsspiele steigt am Mittwoch im Bruno-Plache-Stadion.

Keine 48 Stunden nach dem Sieg im Sachsenpokal-Finale gegen Erzgebirge Aue sitzen Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz und sein Kapitän Djamal Ziane schon wieder beim nächsten Pressegespräch. Thema am Montag (26. Mai) ist das Hinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den TSV Havelse, das am Mittwoch (ab 19 Uhr im Audiostream und Liveticker von SPORT IM OSTEN) im Bruno-Plache-Stadion stattfindet.

Seitz: "Wollen das i-Tüpfelchen draufsetzen"

So richtig die Sau rauslassen konnten sie beim Regionalliga-Meister und frisch gekürten sächsischen Landespokalgewinner noch nicht, zu wichtig sind die beiden ausstehenden Spiele. "Ich hatte noch nie so eine schwache Pokalfeier", sagte Lok-Urgestein Ziane angesprochen auf die Feierlichkeiten am Samstag mit einem Lächeln und schob nach: "Aber man verzichtet gerne auf die Kaltgetränke für das, was am Mittwoch und Sonntag noch ansteht."

"Eins, zwei Bierchen" haben die Spieler getrunken, erklärte Cheftrainer Seitz: "Aber um halb zwölf war dann auch Feierabend." Der Grund ist einfach: "Wir haben schon sehr viel erreicht, aber jetzt wollen wir das i-Tüpfelchen draufsetzen."

Nach "nicht optimalen" (Seitz), kräftezehrenden 120 Minuten steht für seine Mannschaft mehr Regeneration als Training auf dem Plan bis zum Mittwoch. Es geht in erster Linie darum, wieder frisch zu werden - in den Beinen und im Kopf. "Ohne die notwendige Frische wird es brutal schwer gegen Havelse, da werden wir keine Chance haben. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, da brauchen wir die notwendige Klarheit", erklärt Seitz.

Seitz warnt vor Havelser Kontern

Und die wird nötig sein, denn der Gegner ist ausgeruht. Während Lok die Meisterschaft erst am letzten Spieltag endgültig unter Dach und Fach brachte und dann auch noch im Landespokal gefordert war, hatte Gegner Havelse seit mehr als einer Woche frei und konnte sich gezielt vorbereiten. Da die Meisterschaft auch schon vor mehr als einem Monat feststand, konnten auch in den letzten Ligaspielen Reserven gespart werden.

Doch es gilt noch auf mehr zu achten beim Gegner, weiß Seitz: "Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die schon längere Jahre zusammenspielt." Eine ihrer größten Waffen wird das Konterspiel sein: "Was sie wirklich brutal gut machen, ist das Umschaltspiel nach Ballgewinn. Da sind sie ganz weit oben mit dabei und da müssen wir uns drauf einstellen. Wir dürfen keine einfachen Ballverluste haben und müssen dann sofort wieder auf Defensive umschalten."

Dennoch gibt es aus Seitz' Sicht keine Favoriten: "Es sind 50:50-Matches. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wer die Nerven besser im Griff hat." Auch beim Gegner steigt die Vorfreude. "Im Vorfeld der Partien wurde sehr viel geredet, nun hat das Warten bald endlich ein Ende. Es werden zwei absolute Endspiele, denen wir entgegenfiebern. Wir sind voller Vorfreude auf die Partien gegen Lok Leipzig", wurde TSV-Kapitän Julius Düker in einem kurzen Vorbericht auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Die Fans als x-Faktor

Dass Lok als Meister nicht direkt aufgestiegen ist und den Umweg über die Aufstiegsspiele gegen den Nordvertreter gehen muss, sorgt trotz der Historie nicht für negative Stimmung. "Wir wussten es ja vorher und sehen das Ganze jetzt positiv", so Seitz. Sein Team bekomme ein weiteres Heimspiel vor großer Kulisse und mit frenetischen Fans. Knapp 10.000 Zuschauer sind für die Partie vom Deutschen Fußball-Bund zugelassen.

Auch, dass das Rückspiel in Havelse vor dann knapp 3.500 Fans stattfindet, beeinträchtigt die Vorbereitung nicht. "Darüber machen wir uns keine Gedanken. Wir sehen es so, dass wir jetzt zu Hause eine gute Basis schaffen können. Mit den Zuschauern im Rücken ist er zuversichtlich, dass "wir so ein Ergebnis erzielen, dass wir mit einer guten Portion Selbstvertrauen nach Havelse fahren."

Ziane hat noch eine Rechnung offen

Eine persönliche Rechnung offen mit den Aufstiegsspielen hat noch Kapitän Ziane. Er trug schon vor fünf Jahren das blau-gelbe Trikot, als Lok zwar ohne Niederlage, aber wegen der weniger geschossenen Auswärtstore nicht in die 3. Liga hochgehen durfte. Durch seine Erfahrung agiert er als eine Art Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft. "Ich versuche, den Druck wegzuhalten", beschreibt er seine Aufgaben. Das sei 2020 ein größeres Problem gewesen.

"Es war im Kopf eine riesige Sache. Wenn wir es schaffen, dass größtenteils auszublenden - was einfacher gesagt ist, als getan - und bei unserem Plan bleiben, dann bin ich guter Dinge", so der 33-Jährige.

Loks Traum vom Profifußball

Sollte Lok Leipzig in beiden Spielen die Oberhand behalten, hätte für den ersten Deutschen Meister auch eine lange Odyssee durch die Niederungen der deutschen Fußball-Landschaft ein vorläufiges Ende. Seit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga als VfB Leipzig im Jahr 1998 wartet der Klub aus Probstheida auf die Rückkehr in den Profifußball.

SpiO