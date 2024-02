Fußball | Bundesliga Last-Minute-Kane: RB Leipzig verliert unglücklich bei Bayern München Stand: 24.02.2024 20:42 Uhr

20 Minuten lang konnte RB Leipzig vom fünften Duell gegen Bayern München ohne Niederlage träumen. Dann beendete Harry Kane diese Träume in der Nachspielzeit.

RB Leipzig hat im Fußball-Bundesliga-Topspiel eine bittere 1:2-Niederlage bei Bayern München kassiert. Im ersten Spiel nach dem feststehenden Abschied von Bayern-Trainer Thomas Tuchel unterlag des Team von Marco Rose durch einen Treffer von Harry Kane in der Nachspielzeit. Im Kampf um die Champions League ein Rückschlag für RB. Konkurrent Dortmund kann den Abstand am Sonntag gegen Hoffenheim auf vier Punkte ausbauen.

Die Partie vor 75.000 Zuschauern in der Allianz-Arena hatte zunächst ordentlich Tempo, dann aber neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. RB agierte trotz zuletzt drei Bayern-Niederlagen zurückhaltend und konzentrierte sich auf die Defensive. Angedachte Nadelstiche von Xavi und Co. wurden von den aufmerksamen Münchnern schnell gestoppt. Vor der Pause war keine Gelegenheit der Gäste zu registrieren. Die Bayern wurden im Laufe der ersten 45 Minuten immer druckvoller und spielbestimmender. Insgesamt verzeichneten sie aber auch nur zwei hochkarätige Chancen.

Blaswich bewahrt RB vor dem Rückstand

Die erst wehrte Janis Blaswich in Weltklasse-Manier ab, als er einen Kopfball des viel zu freien Harry Kane noch Richtung Innenpfosten lenken konnte (5.). Von da nahm er den Ball auf. Blaswich war für leicht den angeschlagenen neuen Stammkeeper Peter Gulacsi überraschend in die Startelf gerutscht. Auch in der 34. Minute verhinderte er das 0:1, als er gegen Leroy Sané den Winkel mit Glück und Geschick verkürzte. Jamal Musiala hatte die Aktion mit einem Solo eingeleitet und die Kugel dann auf Sané durchgesteckt.

RB-Schlussmann Janis Blaswich rettet bei einem Kopfball von Harry Kane.

Bayern trifft in RB-Drangphase

Die zweite Hälfte begann mit angriffslustigen Sachsen, die sich innerhalb von drei Minuten durch Haidara, Simakan und Xavi drei Chancen erspielten (53.-55.). Die beste hatte Mohamed Simakan, dessen Volleyschuss knapp links am Kasten vorbei zischte. Und wie es halt im Fußball gerne so geht: Das Tor fiel auf der anderen Seite. Nach einem schnellen Angriff über links kam der Ball unfreiwillig zu Kane, der von links Blaswich keine Chance ließ (57.).

RB ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Zunächst scheiterte Benjamin Sesko an einer super Reaktion von Manuel Neuer (61.), neun Minuten später nutzte der Slowene eine Kombination über Orban und Xavi, beim abgefälschten Abschluss blieb Neuer ohne Chance.

Benjamin Sesko trifft zum 1:1.

Kane schlägt in der Nachspielzeit zu

Die Leipziger hatten den Punkt danach in der Hand. Aber in den letzten 15 Minuten ließen sie noch fünf Torschüsse zu - und wurden bestraft. Kane nutzte eine Vorlage von Choupo-Moting von links zum entscheidenden Stich in der Nachspielzeit.

Stimmen zum Spiel

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): Stimme folgt

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber das Training war wie immer. Die Leistung war gut. Ich habe von uns eine sehr gute erste Halbzeit mit zwei, drei richtig guten Möglichkeiten in Führung zu gehen gesehen. Das ist uns aber nicht gelungen. In der zweiten Halbzeit war RB erstmal besser, in der Phase haben wir eigentlich gegen den Spielverlauf das Tor gemacht und dann ein ein bisschen unglückliches Gegentor bekommen. Wir müssen ab sofort jedes Spiel gewinnen – nachlegen, nachlegen, nachlegen. Harry hackt, seitdem er 14 Jahre alt ist, jedes Jahr 50 Dinger rein."

Xaver Schlager (Mittelfeldspieler RB Leipzig): "Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Wir waren etwas schwerfällig und sind nicht richtig in unsere Abläufe gekommen. Bayern hat uns gespiegelt, das war ganz ungewohnt. In der zweiten Hälfte waren wir besser. Wir waren gut im Spiel und hatten viele Chancen. In einer Drangphase bekommen wir das 0:1, aber wir haben dann aufgedreht und den Ausgleich erzielt. Wir hatten sogar Chancen auf das zweite Tor. Zum Schluss war etwas die Luft raus. Und dann kommt leider noch die eine Aktion in der Nachspielzeit. Wir haben es hintenraus nicht clever verteidigt."

cke