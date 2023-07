Bundestag | Sportpolitik Kürzungen für Sportinstitut IAT: "Jeder Arbeitsplatz ist in Gefahr" Stand: 26.07.2023 08:30 Uhr

Im Zuge von Haushaltskürzungen werden Zahlungen an das "Institut für angewandte Trainingswissenschaften" drastisch gekürzt. Was das für die Mitarbeitenden heißt, erklärt Dr. Katharina Dunst vom IAT.

Dr. Katharina Dunst arbeitet für das IAT, das "Institut für angewandte Trainingswissenschaften" in Leipzig. Sie forscht dort für den deutschen Spitzensport, beispielsweise für den Bahnrad-Vierer der Frauen, der im Jahr 2021 als "Mannschaft des Jahres" ausgezeichnet wurde. Dem IAT drohen drastische Kürzungen im geplanten Haushalt des Bundesministeriums des Inneren. Wie verheerend diese für das Institut und für den Sport wären, beschreibt Dunst im MDR-Interview.

Dunst: Ausweg ins Ausland?

"Ich mache diesen Job aus Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tue." Das sagt die Mathematikerin, die ihren Doktor in Sportwissenschaften gemacht hat, auf die Frage, ob sie in Anbetracht der Kürzungen und der damit verbundenen Ungewissheit darüber nachdenkt, das IAT zu verlassen. Sie wolle aber auch am olympischem Erfolg mitarbeiten, Medaillen gewinnen. "Wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, weil die Bedingungen sich so negativ verändert haben, dann haben wir das Problem, dass man sich auch noch einmal persönlich umorientieren muss."

Die angewandte Sportwissenschaft steht auf der Kippe. Dunst müsste entweder in die Forschung an Universitäten gehen, die weniger praxisnah ist oder ins Ausland. Die Arbeit, die sie und andere für das IAT oder auch das FES, das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, was ebenfalls erhebliche Einsparungen fürchtet, leisten, droht wegzufallen. Wie die aussieht, skizziert Dunst dem MDR am Beispiel des Bahnradvierers: Zusammenhang zwischen Übersetzung und Physiologie, Trainingsmethodik, Biomechanik, Positionsoptimierung, Datenanalyse, Leistungsdiagnostik. Ein weites Feld im engen Zusammenspiel mit den Trainern und Trainerinnen, was darauf abzielt spezifisch "das Letzte rauszuholen".

Diese kleinteilige Arbeit auf hohem wissenschaftlichen Niveau droht jetzt wegzubrechen. Sportler, aber auch die Opposition sehen die geplanten Einsparungen durchaus kritisch. Das Know-how, was den deutschen Erfolg im Spitzensport ausmacht, droht abzuwandern, wie sich am Beispiel von Dr. Katharina Dunst zeigt.

Vier Millionen Euro weniger im Olympiajahr

2023 waren die finanziellen Mittel für das IAT und FES auf 21,1 Millionen Euro angesetzt, viele neue Projekte konnten gestartet werden. Nun der gravierende Einschnitt: Beide Häuser sollen allein im Olympia-Jahr 2024 vier Millionen Euro weniger bekommen. Das geht aus dem von der Bundesregierung verabschiedeten Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr hervor.

Als Protest gegen die geplanten Kürzungen haben sich IAT und FES bereits am Montag (10. Juli) mit einem offenen Brief an die Mitglieder des Deutschen Bundestages gewandt. Darin heißt es: "Sollte die angekündigte Kürzung wirksam werden, sind die Institute mit ihrer heutigen Bedeutung nicht zu erhalten. Einsparungen müssten, um wenigstens die generelle Funktion zu erhalten, weitestgehend in sportartspezifischen Projektkosten erbracht werden."

