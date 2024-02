Fußball | Bundesliga Knoten geplatzt: RB Leipzigs Frauen holen Dreier gegen Köln Stand: 03.02.2024 14:16 Uhr

Lange hat es gedauert bis zum zweiten Saisonsieg für RB Leipzigs Fußballerinnen. Doch der Dreier gegen den 1. FC Köln lässt den Aufsteiger im Abstiegskampf kräftig durchpusten.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben ihre Sieglos-Serie in der Bundesliga beendet. Das 2:1 (1:0) am Samstag gegen den 1. FC Köln war der erste Erfolg seit Ende September 2023. Vanessa Fudalla (8. Minute) hatte RB mit einem Drehschuss aus gut 18 Metern in Führung gebracht. Danach nutzte Marlene Müller (75.) einen Abwehrfehler der Kölnerinnen zum 2:0, ehe die Gäste in der Nachspielzeit per Strafstoß durch Martyna Wiankowska (90.+1) zum Ehrentreffer kamen.

Fatma Sakar verlässt RB Leipzig

Mit dem erst zweiten Saisonsieg verkürzten die Leipzigerinnen den Abstand zu den auf Rang neun liegenden Rheinländerinnen bis auf einen Zähler. Damit besteht wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Unmittelbar vor dem Spiel wurde der Vertrag von Fatma Sakar aufgelöst. Die 24 Jahre alte Außenverteidigerin absolvierte 33 Spiele für das Leipziger Frauen-Team und feierte 2023 den Aufstieg in die Bundesliga.

dpa