Fußball | 3. Liga Knallerauftakt in Liga 3: Dynamo Dresden empfängt Arminia Bielefeld Stand: 07.07.2023 13:41 Uhr

Die beiden Zweitliga-Absteiger gleich zum Start in die neue Saison - die SG Dynamo Dresden erwischt einen Hammerstart. Auch der Hallesche FC und Erzgebirge Aue beginnen in neue Saison in der 3. Liga mit einem Heimspiel.

Der Deutsche Fußball-Bund hat den Spielplan der 3. Liga für die kommende Saison veröffentlich. Und die SG Dynamo Dresden darf sich gleich auf einen absoluten Hit freuen. Die Sachsen empfangen am 1. Spieltag (4. bis 6. August) den zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Ein Heimspiel haben auch die Kicker des Halleschen FC erhalten, das Ristic-Team empfängt Rot-Weiss Essen. Und der FC Erzgebirge Aue erwartet den FC Ingolstadt. Welche Partie des ersten Spieltags am Freitag, 4. August, die Saison eröffnet, steht noch nicht fest. Die zeitgenauen Ansetzungen des ersten Spieltags werden im Laufe der kommenden Woche vorgenommen.

Am zweiten Spieltag muss Dynamo zum zweiten Absteiger SV Sandhausen, der HFC spielt in Ingolstadt, Aue bei Rot-Weiss Essen.

Die mitteldeutschen Duelle:

6. Spieltag (15.-17.09.)



Erzgebirge Aue – Hallescher FC

7. Spieltag (22.-24.09.)



Dynamo Dresden – Erzgebirge Aue

9. Spieltag (03.-04.10.)



Dynamo Dresden – Hallescher FC

Die Fans müssen sich auf einige Änderungen einstellen. Zwar gibt es ab der Saison 2023/23 keine Montagsspiele mehr, dafür sind verschiedene Anstoßzeiten am Samstag und Sonntag möglich. Fünf Partien werden samstags werden wie gewohnt um 14 Uhr angepfiffen, ein weiteres Spiel folgt um 16.30 Uhr. Komplettiert wird jeder Wochenendspieltag mit drei Partien am Sonntag. Diese sind für 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr angesetzt. An Wochenspieltagen werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ausgetragen (alle ab 19 Uhr).

Dem ersten Spieltag der 3. Liga schließt sich die erste Runde des DFB-Pokals an (11. bis 14. August). Nach dem zweiten Spieltag (18. bis 20. August) wartet auf die Drittligisten eine englische Woche. Insgesamt sind in der ersten Saisonhälfte drei Wochenspieltage vorgesehen (22./23. August, 3./4. Oktober, 19./20. Dezember).

rei/pm