Fußball | "Volltreffer" der Woche Knaller, Schlitzohr oder Zauberfuß? Stand: 14.08.2023 10:10 Uhr

Diesmal stehen zur Auswahl um den Volltreffer der Woche: Rudolstadts Marco Riemer mit dem richtigen Riecher, Farnstädts Alexander Swientek mit einem Knallbonbon und RB Leipzigs Dani Olmo mit einem unfassbaren Solo.

Vorschlag 1: Marco Riemer ist ein Fußballer, der mit allen Wassern gewaschen ist. Mittlerweile spielt der 35-Jährige Ex-Profi vom FC Carl Zeiss Jena in Rudolstadt und war im Thüringenpokal gegen den ZFC Meuselwitz nah an einer Überraschung. In der 87. Minute gelang ihm nach einem weiten Freistoß und einer Kopfballablage der umjubelte Ausgleich, weil er am langen Pfosten einfach goldrichtig stand und aus Nahdistanz vollendete. Am Ende gewann der Favorit nach Verlängerung mit 2:1.

Vorschlag 2: Das Freundschaftsspiel beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen verlor Blau-Weiß Farnstädt zwar mit 2:5. Doch den schönsten Treffer erzielten die Gäste. In der zehnten Minute zog Alexander Zwientek aus 30 Metern einfach mal ab, der Ball schlug unhaltbar unter der Latte des Tores ein.

Vorschlag 3: Es sollte der Abend von Bayerns Top-Neuzugang Harry Kane werden, es wurde der Galaauftritt von Dani Olmo. RB Leipzig holte sich souverän den Supercup, der Spanier erzielte alle drei Tore beim 0:3. Sensationell sein Solo vor dem zweiten Tore, als er die Bayern-Abwehr und den Keeper richtig alt aussehen ließ.

Hier können Sie abstimmen!

Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 17. August, 10 Uhr