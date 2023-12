Fußball | Regionalliga Keine Überraschung: FC Eilenburg unterliegt Klassen-Primus Greifswalder FC Stand: 16.12.2023 15:08 Uhr

Am 17. Spieltag der Regionalliga Nordost hat der FC Eilenburg ein dicke Überraschung gegen den Klassen-Primus Greifswalder FC verpasst und unterlag am Ende mit 0:2 (0:1). Dabei hielt das Team von Sascha Prüfer über weite Strecken der Partie stark mit, konnte jedoch vor dem Greifswalder Tor nicht gänzlich überzeugen. Dagegen zeigten die Gäste aus dem Norden mal wieder brutale Effizienz und bleiben diese Saison damit weiterhin unbezwungen.

Mit 1:3 zog der FC Eilenburg im Hinspiel beim Greifswalder FC den Kürzeren und wollte es im letzten Spiel vor der Winterpause deutlich besser machen. Und das gelang dem Team von Sascha Prüfer in den ersten Spielminuten auch. Die Abwehr stand sattelfest und sogar offensiv wagten sich die Amateure aus Sachsen in die Hälfte der ambitionierten Norddeutschen.

Elias Kratzer sorgte für die Greifswalder Führung (17.)

Eilenburg kratzt und kämpft – Greifswald nutzt eine Chance

Doch so richtig "ausschalten" kann man den Tabellenführer diese Saison nicht: eine Chance aus dem Nichts reichte den Greifswaldern, um in Führung zu gehen. Nach einem Latten-Knaller von Jorik Wulff schnappte sich Elias Kratzer den Abpraller und schob locker ein (17.). Keine Chance für FCE-Keeper-Debütant Janne Kamenz.

Doch das Prüfer-Team hielt auch danach stark dagegen und brachte die Gäste durch zwei Abschlüsse von Arne Rühlemann (37./39.) ordentlich ins Schwitzen. Greifswald-Keeper Jakub Jakubov machte in vielen Spielsituationen keinen sicheren Eindruck.

Benyamina setzt den Schlusspunkt

Im zweiten Durchgang kam das Gäste-Team von Trainer Lars Fuchs deutlich aktiver aus der Kabine und ließ den Eilenburgern kaum Luft zum Durchatmen. So verhinderte unter anderem Kamenz mit einer starken Parade das 0:2 durch Kocer (50.). Und auch danach blieb Greifswald am Drücker.

Der FC Eilenburg versuchte in der Folge noch einmal alles, um den Norddeutschen doch noch einen Punkt abzuluchsen. Musste aber praktisch mit dem Schlusspfiff das 0:2 durch Soufian Benyamina hinnehmen. Voraus ging ein individueller Fehler vom Keeper Kamenz (90.+3). Ein bitterer Beigeschmack einer ansonsten couragierten Leistung des FC Eilenburg.

Jubel beim GFC nach dem entscheidenden Tor von Benyamina.

Das sagten die Trainer:

Lars Fuchs (Trainer Greifswald): "Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass die Wintersaison eine eigene Spielzeit ist, wir haben die seit dem Meuselwitz-Spiel eingeläutet. In Meuselwitz haben wir drei Punkte geholt. Heute war es ein ähnliches Spiel. Wenig Torchancen auf beiden Seiten. Es war schwer, in gewisse Räume zu kommen. Es ging um Leidenschaft, Kampfbereitschaft, darum, einfach und sauber zu spielen. Daher sind wir extrem glücklich, dass wir die drei Punkte mitnehmen können. Es war ein Kampfspiel, nicht immer super anzusehen. Etwas für Leute, die es mögen, wenn sich zwei Mannschaften auskotzen. Das haben heute beide Mannschaften gemacht."

Sascha Prüfer (Trainer Eilenburg): "Glückwunsch zum verdienten Sieg, in der zweiten Halbzeit hat Greifswald schon deutlich mehr fürs Spiel getan. Du hast heute gegen eine Mannschaft gespielt, die mit einer absoluten Qualität gespickt ist. Greifswald kommt hier her und spielt das mit einer Demut und den Fußballbasics herunter. Sie ärgern uns, wir haben die Probleme, an der individuellen Qualität vorbeizukommen. Für uns war es echt ein schweres Spiel. Auch mit ein bisschen Pech und dem Sonntagsschuss vor dem 0:1. In der zweiten Halbzeit waren wir aktiver. Aber die Druckphasen, die es braucht, um eine Überraschung zu schaffen, die waren bei uns zu kurz. Das hätte ich mir gewünscht, dann fällt vielleicht auch mit ein bisschen Glück einer rein. Aber unter dem Strich gehen die drei Punkte verdient nach Greifswald."

