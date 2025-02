Tischtennnis | Bundesliga Keine Aufsteiger - Post SV Mühlhausen bleibt in der Bundesliga Stand: 27.02.2025 17:20 Uhr

Die zwölf Teams aus der Tischtennis-Bundesliga werden auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse antreten, darunter auch der Post SV Mühlhausen. Vorausgesetzt bei der Lizenz geht nichts schief.

In der Tischtennis Bundesliga (TTBL) wird es am Ende dieser Saison keine sportlichen Ab- und Aufsteiger geben. Wie die Liga am Donnerstag (27. Februar 2025) mitteilte, haben der Post SV Mühlhausen und die anderen elf Erstligisten fristgerecht ihre Lizenzbewerbung für die Spielzeit 2025/26 eingereicht, aus der 2. Bundesliga gab es keine Bewerbung.

In den kommenden Wochen werden die Anträge nun geprüft, dabei werden die rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und finanziellen Kriterien der Vereine begutachtet. Sollten alle Bewerber die notwendigen Voraussetzungen zur Teilnahme am Spielbetrieb erfüllen, sollen in der kommenden Saison wieder diese zwölf Teams an den Start gehen.

In der Tabelle stehen die Thüringer nach dem 3:1-Sieg am Mittwoch gegen Bergneustadt auf dem zehnten Rang. Die Playoffs sind vier Spieltage vor dem Hauptrundenende schon nicht mehr erreichbar.

sid/SpiO