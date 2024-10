Skispringen | Sommer Grand Prix Katharina Schmid bejubelt Sieg in Klingenthal Stand: 05.10.2024 17:06 Uhr

DSV-Springerin Katharina Schmid hat dem DSV-Team den Heimsieg im Frauen-Einzel beim Finale des "Sommer Grand Prix" in Klingenthal beschert. Auch Lokalmatadorin Selina Freitag lieferte einen starken Wettkampf.

Dank eines richtig guten Wettkampfs hat Katharina Schmid das Einzel-Finale des "Sommer Grand Prix" der Skispringerinnen im sächsischen Klingenthal gewonnen. Die Athletin vom SC Oberstdorf distanzierte die Konkurrenz mit Weiten von 135 Metern und 127 Metern (253,6 Punkte). Lokalmatadorin Selina Freitag (129m/130m/225,9 Pkt.) landete auf einem starken fünften Rang.

Malsiner gewinnt die Gesamtwertung

"Ich freue mich riesig, dass ich wieder da oben stehen darf. Das war in den letzten Jahren nicht ganz so selbstverständlich", sagte die 28 Jahre alte Siegerin Schmid nachher im Interview mit SPORT IM OSTEN und ergänzte: "Ich habe mich im Sommer richtig zusammengerissen, jetzt zahlt sich das so nach und nach aus."



Das Treppchen hinter Schmid komplettierten die Norwegerin Eirin Maria Kvandal (134m/126m/240,6 Pkt.) und Yuki Ito (133m/124m/235,8 Pkt.) aus Japan. Auch wenn Lara Malsiner in der Vogtlandarena nur Platz 15 belegte (196 Pkt.), reichte dieser der Italierin zum Gesamtsieg der Sommer-Grand-Prix-Serie 2024.

Live bei SPORT IM OSTEN

Am Sonntag (06.10.2024) wird die Sommer-Grand-Prix-Serie mit einem Mixed-Teamwettbewerb (14.45 Uhr) abgeschlossen. SPORT IM OSTEN überträgt live im MDR FERNSEHEN und Stream – direkt im Anschluss an das Leipziger Ortsderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie in der Regionalliga Nordost.

