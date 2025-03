Fußball | Sachsenpokal "Karrierehighlight" und "gigantischer Rahmen" - CFC freut sich auf Aue Stand: 19.03.2025 12:05 Uhr

Regionalligist Chemnitzer FC fordert im Sachsenpokal zum zweiten Mal in dieser Saison einen sächsischen Drittliga-Rivalen. Gelingt gegen Aue wie schon gegen Dynamo Dresden eine Überraschung? CFC-Coach Duda argumentiert mit Superlativen.

Im sächsischen Fußball-Landespokal steht das Viertelfinale an -mit den beiden Derbys Chemie Leipzig gegen Lok und Chemnitzer FC gegen Erzgebirge Aue. Brisante und besondere Derbys - zum Beispiel für CFC-Coach Benjamin Duda. "Das wird das Karrierehighlight von vielen Spielern und auch von mir als Trainer", weiß der 38-Jährige bereits vor dem Spiel seines Chemnitzer Regionalligisten am Samstag (22. März, ab 15 Uhr im Live-Ticker und komplett live sehen in der App von SPORT IM OSTEN und im Livestream) gegen Drittligist Erzgebirge Aue.

Duda: "Mit den Fans geht sowieso alles"

Wenn Duda auf das Spiel im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Gellertstraße blickt, fallen ihm noch mehr Superlative ein: "Für das Derby ist aufgrund der Rivalität, und weil es ein Pokalspiel ist, ein gigantischer Rahmen geschaffen", sagt der CFC-Trainer, dem in dieser Pokalsaison mit dem Drittrunden-Sieg gegen Dynamo Dresden beim 3:1 nach Verlängerung bereits eine große Überraschung gelang.

"Wir haben bereits den Tabellenführer der 3. Liga aus dem Wettbewerb gekegelt. Wir habe auch gegen Aue eine Chance, an die wir auch glauben. Mit unseren Fans im Rücken geht sowieso alles. Wir werden alles raushauen, was wir im Kopf und im Körper haben".

CFC und Aue sportlich durchwachsen

Sportlich läuft es aktuell allerdings weder beim Chemnitzer FC noch bei Erzgebirge Aue. Die "Himmelblauen" vom CFC konnten von den jüngsten vier Regionalliga-Spielen nur eins gewinnen, verloren am vergangenen Wochenende bei Abstiegskandidat Hertha Zehlendorf. Die Auer "Veilchen" kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Serie, sind auf Rang zehn abgerutscht.

Letztes Aufeinandertreffen: CFC wirft Aue aus dem Pokal

Zusätzliches Selbstvertrauen könnte Rekord-Sachsenpokalsieger Chemnitz (zwölf Siege) aber die Erinnerung an die vorletzte Saison geben. In der Spielzeit 2022/2023 traf der CFC auf Erzgebirge Aue – wie jetzt wieder im Viertelfinale. Und die "Himmelblauen" gewannen, vor 14.006 Zuschauern und gegen den höherklassigen Gegner überraschend souverän 3:0. "Der Gegner hat uns vorgemacht, wie man in den Zweikämpfen richtig zu Werke geht", musste FCE-Keeper Martin Männel nach dem Spiel eingestehen.

Duda: "Müssen den Tank leer machen"

Genau diese Einstellung fordert CFC-Coach Duda jetzt erneut. Und eins verspricht er: "Hinten stehen werden wir auf keinen Fall. Wir müssen den Tank leer machen, sprinten, als gäbe es kein Morgen mehr und natürlich alle Sterne vom Himmel weg verteidigen". Der 38-Jährige hofft zudem, Aue mit "unserem offensiven Umschaltspiel" vor Probleme zu stellen. "Wir müssen eine Energie im Stadion entfachen, die der zwölfte Mann für uns ist."

Dann könnte das "Karrierehighlight von vielen Spielern und auch von mir als Trainer" zudem noch ein erfolgreiches sein.

Dirk Hofmeister