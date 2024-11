Biathlon | Weltcup Justus Strelow und Vanessa Voigt stürmen auf das Podest Stand: 30.11.2024 14:26 Uhr

Die deutschen Biathleten sind mit einem Erfolgserlebnis in die neue Weltcup-Saison gestartet. In der Single-Mixed-Staffel landeten Justus Strelow und Vanessa Vopigt auf dem Podest. Der Sieg ging derweil nach Schweden.

Vanessa Voigt und Justus Strelow haben dem deutschen Biathlon-Team gleich zum Auftakt der neuen Saison den ersten Podestplatz beschert. In der Single-Mixed-Staffel musste sich Strelow in einem packenden Sprintfinale um Platz zwei erst im Fotofinish um wenige Zentimeter dem Franzosen Quentin Fillon Maillet geschlagen geben.

"Auf der Zielgeraden sind mir die Kräfte ausgegangen"

"Ich habe an der Spitzkehre versucht, eine Lücke aufzureißen, aber auf der Zielgeraden sind mir dann die Kräfte ausgegangen", sagte Strelow. Dennoch war die Freude über Rang drei groß. «Das gibt ein gutes Gefühl. Wir können sehr zufrieden sein», sagte Voigt im ZDF. Nach insgesamt vier Nachladern hatten das deutsche Duo 10,2 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Schweden Ella Halvarsson und Sebastian Samuelsson (4 Nachlader). Julia Simon und Fillon Maillet schafften es trotz neun Extrapatronen auf das Podest (+ 10,2 Sekunden).

Strelow läuft Duo nach vorn

Im wenig winterlichen Kontiolahti, wo sich nur das weiße Schneeband der Strecke durch die ansonsten grün-braune Landschaft zog, musste Voigt (27) in ihren ersten beiden Schießeinlagen gleich dreimal nachladen und schickte Strelow (27) nur als Zwölften auf die Verfolgung. Der beste Schütze der Vorsaison spielte seine Stärke voll aus und brachte das DSV-Team auf Rang fünf nach vorn. Voigt, die noch im Sommer mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte und gut anderthalb Monate nicht trainieren konnte, machte es in ihrem zweiten Durchlauf mit zwei fehlerfreien Liegendschießen dann deutlich besser und beendete ihren Rennabschnitt als Vierte. Strelow leistete sich zwar dann eine Extra-Patrone, ehe er im letzten Stehendanschlag am patzenden Franzose vorbeizog. Doch am Ende hatte Fillon Maillet das bessere Ende für sich.

dpa