Fußball | 3. Liga Junger Torwart und erfahrener Abwehrrecke für den Halleschen FC

Junger Torwart und erfahrener Abwehrrecke für den Halleschen FC

Die Abwehr war in der Hinrunde das große Sorgenkind beim Halleschen FC. Jetzt holt der Drittligist mit Brian Behrendt einen erfahrenen Innenverteidiger, der viele Jahre seine Qualitäten in der 2. Bundesliga bewiesen hat. Auch ein neuer Keeper ist seit Montagabend da: Philipp Schulze vom VfL Wolfsburg.

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat die erhoffte Verstärkung für die Defensive gefunden. Wie die Saalestädter am Montag (08.01.2023) mitteilten, soll Brian Behrendt das Team von Sreto Ristic ab sofort verstärken. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger kommt von Zweitligist Eintracht Braunschweig, wo er seinen noch bis Sommer laufenden Vertrag aufgelöst hatte. Über die Vertragslänge beim HFC machte der Verein keine Angaben. Behrendt landete am Montagmorgen im türkischen Belek, wo Halle sein Trainingslager absolviert.

Vorschusslorbeeren von Sportdirektor Sobotzik

"Die Verpflichtung von Brian Behrendt kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für uns, insbesondere vor dem Hintergrund der Verletzung von Sebastian Zieleniecki. Wir sind überzeugt, dass Brian mit seiner über Jahre nachgewiesenen Qualität unseren Abwehrverbund stabilisieren kann". wird Sportdirektor Thomas Sobotzik in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Sport im Osten" sagte er in einem Exklusiv-Interview: "Brian hat sich schnell als unser Top-Kandidat herauskristallisiert. Von seinem Gehaltsniveau ist er herunter gegangen, das hat er realistisch gesehen. Er will noch weiter Fußballspielen. Die bessere Variante für ihn wäre gewesen, den Vertrag auszusitzen."

Brian Behrendt im August noch im Einsatz im Trikot von Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg.

Drei Jahre bei Eintracht Braunschweig

Der gebürtige Niedersachse begann seine Karriere beim Hamburger SV, spielte später bei Rapid Wien und Arminia Bielefeld. Seit Januar 2021 gehört er zum Kader von Eintracht Braunschweig, brachte es insgesamt auf 76 Pflichtspiele für die Löwen. Insgesamt bringt er die Erfahrung von 146 Zweitligaspielen mit nach Halle. In der laufenden Saison kam der Abwehrmann aber nur noch zu sechs Ligaspielen und einem Einsatz im DFB-Pokal bei der Eintracht. "Nach einer sachlichen Bewertung seiner sportlichen Situation kamen wir gemeinsam mit Brian zu dem Schluss, dass es in der anstehenden Rückrunde einer Veränderung bedarf", erklärte Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel.

Wolfsburger Keeper Philipp Schulze kommt ebenfalls

Nachdem tagsüber noch kein Vollzug vermeldet werden konnte, gab es den dann am Abend: Der HFC verpflichtete mit Philipp Schulze noch einen neuen Schlussmann. Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg. Dort stand der ehemalige U18-Nationaltowart in dieser Saison vier Mal im Bundesliga-Kader.

Philipp Schulze wird vom VfL Wolfsburg ausgeliehen

Warum ein weiterer Keeper? "Wir waren mit den Leistungen in der Hinrunde nicht ganz zufrieden", möchte Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik einen "verschärften Konkurrenzkampf" auf dieser Position. Sven Müller (27) stand 13 Mal im Kasten, Moritz Schulze (22) sechs Mal. Der bisherige dritte Keeper, Luca Bendel (20), will den HFC nach Angaben von Sobotzik verlassen.

Die HFC-Torhüter Moritz Schulze und Sven Müller (re.) konnten die sportliche Leitung in der Hinrunde nicht überzeugen.

Ins finanzielle Risiko gehe man mit den Neuzugängen nicht: "Wir geben nur das aus, was da ist", so der 49-Jährige, der seit April 2023 an der Saale arbeitet.



