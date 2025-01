Fans im Osten Jetzt abstimmen!

SV Stahl Unterwellenborn e.V. / Völkerball

Völkerball, das lieb oder hasst man, oder? Eine Gruppe von Frauen und Männer aus Unterwellenborn gehören auf jeden Fall zu Liebhabern des Sports. Sie haben ihre Leidenschaft gleich mit der Gründung eines Vereins zum Ausdruck gebracht und mit dem ersten Turnier vor zwei Jahren eine wahren Völkerball-Hype in ihrer Stadt ausgelöst. In kürzester Zeit schlossen sich Firmen, Vereine und private Leute zu neuen Teams zusammen. Wer sich davon anstecken lassen will, kann am 15.02.2025 zum nach eigener Aussage "Thüringes vielleicht größtem Völkerball-Match" kommen oder das ganze Spektakel beim Livestream von "Fans im Osten" sehen. So oder so, ein Highlight.