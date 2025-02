3. Liga Härtel feiert gegen Haching ersten Sieg mit Aue Stand: 22.02.2025 16:08 Uhr

Es ist vollbracht. Der FC Erzgebirge Aue hat unter der Regie von Jens Härtel den ersten Dreier eingefahren. Der Sieg gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching fiel mit 1:0 knapp aus, war am Ende aber verdient.

Aues Trainer Jens Härtel nahm im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Bielefeld zwei Veränderungen in der Startelf vor. Für Vukancic, der nach seiner Bänderdehnung aus dem Arminia-Spiel noch nicht fit war, startete Hoffmann. Zudem begann Clausen für Sijaric. Bei der Spielvereinigung Unterhaching wechselte Coach Heiko Herrlich nach dem 2:0-Erfolg gegen Saarbrücken einmal und brachte Obermeier für Littig.

Mika Clausen, Maximilian Hennig, Torwart Kai Eisele

Stefaniak erlöst Aue

Für Erzgebirge Aue war es sozusagen das berühmte „Sechs-Punkte-Spiel“, dementsprechend merkte man der Mannschaft von Trainer Jens Härtel die Nervosität an. Unterhaching spielte in der Anfangsphase munter drauf los, Aue war mehr in der Abwehr gebunden. Nach zehn Minuten wurde es dann erstmals aufregend. Zunächst verhinderte FCE-Keeper Männel bei einem Schuss von Torsiello mit einer starken Fußabwehr den Rückstand. Dann hatte auf der anderen Seite Aues Bär die Chance zur Führung, seinen Kopfball schlug Unterhachings Knipping von der Linie. Also, durchatmen auf beiden Seiten.

Marvin Stefaniak (Aue, Mitte) überwindet Torhüter Kai Eisele (Unterhaching) zum 1:0

Das Ganze war so etwas wie der Weckruf für die Veilchen, die nun die Schlagzahl erhöhten. Nach gut einer halben Stunde starteten die Auer eine Sturm- und Drangphase, die in der 38. Minute mal so richtig belohnt wurde. Nach feiner Vorarbeit von Pepic war Stefaniak zur Stelle und markierte aus Nahdistanz das 1:0. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Chancen zum 2:0 vergeben

Nach der Pause spielte größtenteils nur eine Mannschaft, und das waren die Auer. Die Veilchen standen gut sortiert, die Aktionen von Schlusslicht Unterhaching waren zu ausrechenbar. So hatten die Härtel-Schützlinge kaum Probleme, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Ein, zwei Törchen mehr hätten die über 7.141 Zuschauer aber dann doch gern gesehen. 1:0-Schütze Stefaniak hatte in der 66. Minute die Möglichkeit, scheiterte jedoch am gut aufgelegten Hachinger Torwart Eisele. Nur wenige Minuten später hätte er es dann aber wirklich noch einmal klingeln lassen können, traf jedoch nur das Außennetz. Zum Schluss sprang für Aue nichts Zwingendes mehr heraus, die Lila-Weißen verwalteten das Ergebnis und fuhren die ersehnten ersten drei Punkte unter Trainer Härtel ein.