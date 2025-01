Biathlon | Weltcup Hoffnung auf deutsche Erfolge am Grenzadler Stand: 06.01.2025 12:04 Uhr

Nach der Weihnachtspause geht es im Biathlon-Weltcup wieder zur Sache. Erste Station im neuen Jahr ist Oberhof, wo die zahlreichen Fans auf eine Fortsetzung der starken deutschen Ergebnisse hoffen.

Die Biathlon-Euphorie ist ungebrochen. Gerade in Deutschland, wie sich zuletzt bei der World Team Challenge auf Schalke zeigte. Und bald können die DSV-Athleten für ihre Fans in der Heimat noch einen draufsetzen, denn nach dem Jahreswechsel beginnen die "deutschen Weltcup-Wochen". Vom 9. bis zum 12. Januar 2025 gibt sich die Biathlon-Elite in Oberhof die Ehre, vom 15. bis 19. Januar macht der Tross in Ruhpolding halt.

Im Thüringer Wald stehen ab Donnerstag Sprints, Verfolgung und die Mixed-Staffeln auf dem Programm. Für Vanessa Voigt, Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Horn und Simon Kaiser sind es ganz besondere Rennen, trainieren sie doch das Jahr über am Stützpunkt am Grenzadler.

Sportdirektor Bitterling: Fans sind der "zwölfte Mann"

Einfacher wird es für die deutschen Skijäger dadurch aber nicht. Wieder einmal sind wechselnde Wetterbedingungen für Oberhof angesagt, und die Loipen durch den Thüringer Wald mit dem legendären Birxsteig haben es in sich. "Die Strecken in Oberhof fordern viel, aber – das haben wir gerade im Dezember unter Beweis gestellt – schwierige Bedingungen liegen uns. Die Ergebnisse aus dem Dezember geben uns Selbstvertrauen, aber wir wissen auch, dass der Erfolg von damals nun keine Garantie ist. ", erklärte Felix Bitterling, der Sportdirektor Biathlon im Deutschen Skiverband (DSV) in einer Mitteilung am Montag (6. Januar 2025).

Besonders freut er sich auf die wieder einmal großartige Kulisse mit tosenden Zuschauern: "Im Biathlon sind die Fans unser "zwölfter Mann" – die Stimmung und Unterstützung entlang der Strecke tragen unsere Athleten auch an schwierigeren Tagen zu Höchstleistungen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch ein echtes Biathlon-Fest zu erleben!"

Felix Bitterling

Endlich wieder eine Weltcup-Führende in Oberhof

In Oberhof wird sich mit Franziska Preuß erstmals seit langer Zeit wieder eine Weltcup-Führende aus Deutschland ihrem Publikum zeigen. Die 30-Jährige vom SC Haag lieferte im bisherigen Saisonverlauf schon einige Galavorstellungen ab, die durch Siege im Sprint in Hochfilzen und in der Verfolgung in Annecy untermauert wurden. In starker Form präsentierte sich bisher auch die Thüringerin Vanessa Voigt, die zuletzt im Verfolger-Rennen in Annecy komplett fehlerfrei schoss und aufs Podium kletterte (Rang drei).

Allerdings deutete sich schon da an, dass Voigt gesundheitlich angeschlagen ist. Das hatte zur Folge, dass die 27 Jahre alte Sportlerin vom WSV Rotterode an der Team Challenge in Gelsenkirchen nicht teilnehmen konnte. Für Voigt sprang Anna Weidel in die Bresche, die gemeinsam mit dem Schmiedeberger Justus Strelow in dem Event, das einer Single-Mixed-Staffel ähnelt, Rang zwei eroberte. Dritter wurde das DSV-Duo Franziska Preuß/Philipp Nawrath.

Newcomer Riethmüller verblüfft

Die Fachwelt zum Staunen brachte Danilo Riethmüller. Der Sachsen-Anhalter war im letzten Rennen des Jahres in Annecy sensationell erstmals aufs Weltcuppodest gelaufen. Der 25-Jährige kam im Massenstart nach einem starken Auftritt auf Rang zwei, auf Sieger Tarjei Bö fehlten nach 15 Kilometern und einer Strafrunde lediglich vier Sekunden. Zuvor war ein vierter Platz im Massenstart von Kontiolahti sein bestes Weltcupergebnis gewesen, nur Philipp Nawrath hatte es von den deutschen Biathleten bislang in diesem Winter aufs Treppchen geschafft. Mit dem zweiten Platz übernahm Riethmüller auch das Rote Trikot im Massenstart-Weltcup.

Nach einer kurzen Erkältungspause während der Festtage ist er nun wieder fit und bereit für Oberhof. "Dieser Weltcup ist für mich etwas ganz Besonderes, denn es ist mein erster Start beim Weltcup in Oberhof. Vor dieser unglaublichen Kulisse mit der phantastischen Stimmung freue ich mich besonders auf die Unterstützung der Fans im Stadion und entlang der Strecke, vor allem am berühmten Birxsteig", so der Riethmüller. Trotz des Podestplatzes zuletzt macht er sich selbst keinen unnötigen Druck. Sein Motto lautet: "Alles kann, nichts muss!"

Das deutsche Aufgebot im Überblick

Frauen: Selina Grotian (SC Mittenwald), Julia Kink (WSV Aschau), Franziska Preuß (SC Haag), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Julia Tannheimer (DAV Ulm), Vanessa Voigt (WSV Rotterode)

Männer: Philipp Horn (SV Frankenhain), Simon Kaiser (WSV Oberhof), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

Die Rennen in Oberhof Datum Uhrzeit Wettbewerb Do., 9. Januar 14:20 Uhr Sprint der Frauen 7,5 km Fr., 10. Januar 14:20 Uhr Sprint der Männer 10 km Sa., 11. Januar 12:30 Uhr Verfolgung der Frauen 10 km Sa., 11. Januar 14:45 Uhr Verfolgung der Männer 12,5 km So.,12. Januar 12:20 Uhr Single-Mixed-Staffel So.,12. Januar 14:30 Uhr Mixed-Staffel

jmd/rac/pm

