Basketball | DBBL Herbe Niederlage für Gisa Lions im ersten Playoff-Halbfinale bei Alba Berlin Stand: 05.04.2024 21:19 Uhr

Vierzig Punkte Unterschied: Im ersten Spiel der Playoff-Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft haben die Gisa Lions bei Alba Berlin eine Lehrstunde erteilt bekommen. Damit liegt der MBC in der Serie "Best of Five" mit 0:1 zurück.

Im ersten Spiel der Playoff-Halbfinalserie musste sich der GISA Lions MBC deutlich gegen die favorisierten Berlinerinnen geschlagen geben. Nach der Galavorstellung gegen Nördlingen gab es am Freitagabend eine heftige Niederlage, Alba gewann 98:58 (41:32).

Schwieriges erstes Viertel für GISA Lions

Die Löwinnen aus Halle taten sich schwer, ins Spiel zu kommen, während Alba schnell voranzog: Schon nach fünf Minuten war der Rückstand zweistellig. Ohne Nationalspielerin Emma Stach - die 27-Jährige ist nach einer Gehirnerschütterung immerhin wieder im Teamtraining - ging es erst im zweiten Viertel so richtig los für die Hallenserinnen. Joyce Cousseins-Smith lenkte das Spiel und verwandelte den ersten Freiwurf für den MBC (28:15). Insgesamt gab es zwar eine Durststrecke von fast drei Minuten ohne Punkte, doch Halle hatte das Spiel angepasst, zwang Alba zu mehr Fouls und beendete die Halbzeit mit neun Punkten Rückstand.

Lions chancenlos gegen Alba

In der zweiten Hälfte schickte sich Halle zunächst an, mit Schwung zu starten - doch schnell war klar, dass das nicht funktionieren würde. Zu selten punkteten sie, während die Berlinerinnen ihr Spiel diktierten. Mit 36 Freiwürfen, einer erhöhten Dreierquote und einer starken Deeshyra Thomas voran zog Alba weiter davon.

Die Lions versuchten zwar ihr Bestes, waren jedoch chancenlos gegen die Berlinerinnen. Selbst die einfachen Punkte verpassten sie. Am Ende musste auch noch Laura Schinkel den Platz verlassen, wegen zweier unsportlicher Fouls. So verlor der GISA Lions MBC am Ende mit vierzig Punkten Unterschied und liegt in der Serie 0:1 zurück.

Heimspiel erst im dritten Spiel

Am nächsten Freitag, den 12. April, steht das zweite Spiel der Best-of-Five-Serie wieder in Berlin an. Erst danach tauscht das Heimrecht: Am Sonntag, den 14. April, empfangen die Gisa Lions Alba in Weißenfels. Die Frauen spielen dann nach dem BBL-Spiel der Männer, die ebenfalls gegen Alba ranmüssen.

npo