Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz und Nordhorn-Lingen teilen sich die Punkte Stand: 21.02.2025 21:28 Uhr

Der HC Elbflorenz ist am Freitag gegen den Tabellennachbarn Nordhorn-Lingen vor heimischer Kulisse nicht über ein 31:31-Unentschieden hinausgekommen. Die Mannschaft André Haber ist somit seit fünf Spielen ungeschlagen. Zudem verlängerte Rückraumspieler Ivar Stavast vor dem Anpfiff seinen Vertrag bis 2027.

Die zuletzt starke Heimbilanz von sieben Siegen in Folge schlägt sich in Dresden auch in der Zuschauerzahl nieder. Die zum dritten Mal hintereinander ausverkaufte Arena machte in einer souveränen Anfangsphase der Hausherren von Beginn an Stimmung. Mit einem 4:0-Lauf erarbeitete sich der HCE zu Beginn des Spiels eine 7:5-Führung. Kurz darauf musste nach einem Foul eine Bodenplatte in der Halle ausgetauscht werden, sodass die Partie für eine Viertelstunde unterbrochen werden musste.

Nordhorn-Lingen kommt besser ins Spiel

Nach der kurzen Pause fanden die Gäste dann besser in die Partie und erarbeiteten sich zwischenzeitlich immer wieder die Führung. Besonders gegen Rechtsaußen Maximilian Lux fanden die Dresdener in dieser Phase kaum Wege oder Mittel. Wie die HSG auf Lux, konnten sich die Sachsen auch auf einen Spieler verlassen. Timo Löser brachte aus der zweiten Reihe einen Wurf nach dem anderen im HSG-Tor unter. Eine offensive erste Hälfte beider Mannschaften endete mit 19:19.

Spiel ohne Sieger

In Durchgang zwei stellte HSG-Trainer Bult um. Fortan ging es deutlich taktischer zu, doch der Plan der Gäste ging vorerst auf. Nordhorn-Lingen setzte sich mit 27:24 ab (40.). Ein starker Marino Mallwitz ebnete mit seinen Paraden immer wieder den Weg zum Ausgleich, doch sein Team schaffte partout nicht den Ausgleich – bis zum 29:29 in der 52. Minute. Dresden schnupperte den Erfolg und hatte den Sieg in der finalen Szene selbst in der Hand, doch Nordhorns Keeper Ivan Bundalic hielt das 31:31 fest.

Stavast bleibt bis 2027 in Dresden

Der HC Elbflorenz Dresden kann auch über den Sommer hinaus auf die Dienste von Ivar Stavast setzen. Die Tiger haben den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem niederländischen Rückraumspieler vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Das verkündete der HCE zum Spielbeginn. In der aktuellen Saison lief Stavast in bislang 18 Pflichtspielen für den HCE auf und konnte 29 Treffer erzielen.

SpiO/twe