Handball | Bundesliga Handball: Zwickau-Coach holt Neuzgang mit dem Auto aus Budapest

Der BSV Sachsen Zwickau ist in der Tabelle gefährlich tief in den Tabellenkeller gerutscht. Um das Saisonziel Platz acht doch noch zu erreichen, holte Cheftrainer Norman Rentsch eine neue Spielerin sogar persönlich ab.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga Zuwachs erhalten. Wie der Verein auf Instagram mitteilte, stößt die französische Rückraumspielerin Déborah Kpodar zu den Sachsen. "Uns ist es gelungen, unser Team in der Crunchtime der Saison nochmals zu verstärken. Die 30- jährige Rückraumspielerin Déborah Kpodar gehört ab sofort zum Team um Cheftrainer Norman Rentsch", heißt es in der Mitteilung. Der Trainer selbst hatte sich auf den Weg nach Budapest gemacht, um die begehrte Spielerin samt ihren Habseligkeiten persönlich abzuholen. Bereits am Montag (10.02.2025) stand Kpodar bereits zum ersten Mal in der Trainingshalle mit ihren neuen Mitspielerinnen auf der Platte.

Vier Punkte bis Platz acht - wichtige Spiele stehen an

Kpodar spielte zuletzt für den ungarischen Erstligisten Dunaujvaros, hatte zuvor für den rumänischen Klub Bistrita und in Frankreich für einige Teams Tore geworfen. In Zwickau könnte sie bereits am kommenden Samstag auflaufen. Da gastiert der BSV bei TuS Metzingen. Es folgen die enorm wichtigen Duelle bei Neckarsulm und gegen Göppingen. Aktuell steht Sachsen Zwickau mit acht Punkten, punktgleich mit Neckarsulm und zwei Zählern hinter Göppingen, auf dem zehnten Platz. Um noch den angestrebten achten Rang und damit den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt zu machen, müssen dringend Siege her.

