Fußball | 3. Liga Hallescher FC will gegen Viktoria Köln nachlegen

Hallescher FC will gegen Viktoria Köln nachlegen

Der Hallesche FC will nach einer befreienden Woche mit zwei Siegen bei Viktoria Köln den nächsten Erfolg feiern. Nach einer längeren Schwächephase kann der HFC wieder aus der Abstiegszone klettern.

Nach dem Aufatmen beim SSV Ulm will der Hallesche FC am Sonntag gegen Viktoria Köln (19:30 Uhr im Ticker und Audio-Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) nachlegen. Man wolle "den Trend fortsetzen", sagte HFC-Trainer Sreto Ristic auf der Pressekonferenz am Freitag - auch mit Blick auf den jüngsten 6:0-Kantersieg im Landespokal gegen den MSV Börde. Mit einem weiteren Sieg haben die Hallenser nun die Chance, die vorherige Durststrecke mit fünf Niederlagen aus sechs Drittliga-Spielen vergessen zu machen und die Abstiegsplätze wieder zu verlassen.

"Das Spiel in Ulm hat uns sehr gut getan", sagte auch Mittelfeldspieler Enrique Lofolomo, der einen Treffer zum umjubelten 3:2-Erfolg bei den "Spatzen" beisteuerte. Auch der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach II hat schwierige Wochen hinter sich, in denen er häufig auf der Bank Platz nehmen musste. Zuletzt spielte er in der 3. Liga aber zweimal in Folge über 90 Minuten. "Wenn der Trainer so entscheidet, dann ist das so. Aber wenn ich spiele, dann will ich alles geben", gab sich Lofolomo unbeeindruckt.

Und Ristic? Der sagte, Lofolomo habe "zweifellos Qualität". Doch der 23-Jährige benötige eben auch Zeit, sich an das neue Leistungsniveau - Lofolomo spielte zuvor in der Regionalliga - zu gewöhnen und dieses Level auch zu halten. Er habe ihn "raus genommen, damit er sich sammelt". Als der HFC dann am Abgrund stand, setzte Ristic wieder auf Lofolomo: "Er ist ein Spieler, der Kampfgeist mitbringt."

Köln im DFB-Pokal gefordert - Ristic: Kein Vorteil für HFC

Nun erwartet der HFC mit Viktoria Köln eine laut Lofolomo "spielstarke Mannschaft", die zuletzt mit 2:1 gegen 1860 München gewann und nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Dass die Kölner unter der Woche beim 0:2 im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt einen hohen Kraftaufwand betrieben, sieht Ristic allerdings nicht unbedingt als Vorteil für seine Mannschaft: "Es sind vier Tage bis zum Spiel. Sie haben zu Hause gespielt, und auf dieses Spiel haben sie sich gefreut. Und es ist nicht so, dass sie an die Wand gespielt worden sind."

Auch der HFC-Coach betont die spielerischen Stärken des kommenden Gegners. Köln zeichne sich durch ein hohes Maß an Ballbesitz und gutes Positionsspiel aus, sei zudem eine eingespielte Truppe. Man werde nicht alles verteidigen können, es brauche auch eine gute Torhüterleistung, betonte er.

Schulze wieder im Tor - Fragezeichen hinter Baumgart und Berko

Apropos Torwart: Moritz Schulze wird wie schon in Ulm zwischen den Pfosten stehen, das kündigte Ristic am Freitag an. Stammkeeper Sven Müller müsse noch eine "hartnäckige Grippe" auskurieren. Zudem bangt Ristic um Tom Baumgart und Erich Berko, die zuletzt leicht angeschlagen waren. Es bestehe aber die Hoffnung, dass die beiden Offensivspieler bis zum Sonntag fit werden. Andor Bolyki fehlt noch wegen einer Fußverletzung.

