Fußball | DFB-Pokal Hallescher FC scheitert in Unterzahl an Zweitligist Greuther Fürth

Die Überraschung ist ausgeblieben: Der Hallesche FC streicht schon in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Greuther Fürth die Segel und muss dabei eine ganze Halbzeit mit einem Mann weniger spielen.

Die DFB-Pokal-Saison des Halleschen FC ist schon wieder vorbei. Gegen den Zweitligisten Greuther Fürth unterlag der HFC am Samstagabend (12.08.2023) vor 11.251 Zuschauern mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages gelang Armindo Sieb nach 21 Minuten. Ab der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste der Hallesche FC nach einer Roten Karte zudem in Unterzahl spielen.

HFC-Coach Sreto Ristic musste sein Team im Vergleich zum Auftaktsieg in der Liga gegen Essen auf drei Positionen umbauen. Meris Skenderovic und Nico Hug hatten sich Freitag vor einer Woche im Spiel verletzt, dazu fehlte noch Niklas Kreuzer, der eine Tumordiagnose erhalten hatte und seinem Team auf unbestimmte Zeit fehlen wird. Für das Trio rückten Aljac Casar, Jordi Wegmann und Lucas Halangk in die Startformation.

HFC mit bitterem Platzverweis vor der Halbzeit

Die Hausherren versuchten dem spielstarken Zweitligisten mit viel Körpereinsatz zu begegnen, nach zehn Minuten hatten die Fürther ihren ersten Abschluss und kamen nun immer häufiger ins gefährliche Drittel. Nach einem schnell kombinierten Angriff hebelte Tim Lemperle mit einem Querpass die komplette Defensive aus, Sieb nahm den Ball mit rechts mit und schloss direkt mit dem nächsten Kontakt mit links aus 15 Metern ab. Halle-Keeper Sven Müller war zwar noch leicht dran, aber der Ball ging genau ins rechte Eck.

Die Franken gewährten dem HFC nun etwas mehr Spielanteile, blieben aber selbst das gefährliche Team. Der HFC brauchte bis 38. Minute für den ersten ordentlichen Abschluss. Ein Schlenzer von Tunay Deniz von der linken Außenbahn senkte sich auf das Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die gefühlte Vorentscheidung. Erich Berko legte sich den Ball zu weit vor, ging mit gestrecktem Bein hinterher und traf seinen Gegenspieler voll am Schienbein. Schiedsrichter Florian Exner zückte glatt Rot.

Berko kann es nicht glauben, aber er sieht nach einem rüden Foul glatt Rot.

Wenig los in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte war über weite Strecken vom gleichen Bild geprägt. Der HFC versuchte sich aus der eigenen Hälfte herauszukombinieren, Fürth aber stellte die Wege immer wieder geschickt zu und erzwang so lange Pässe, um dann selbst schnell umzuschalten. So kamen kaum Abschlüsse zustande und die Partie plätscherte so vor sich hin. Ein Versuch von Dominic Baumann nach 63 Minuten war viel zu harmlos. In den Schlussminuten wechselte Ristic noch einmal ein paar Offensivspieler ein und löste seine Viererkette auf. Andor Bolyki war plötzlich durch und schoss den Ball ins Tor, stand aber beim Zuspiel ein paar Zentimeter im Abseits (88.). Die Hallenser waren nun stehend K.o. und so kam Fürth zu den letzten beiden Chancen. Robert Wagner donnerte den Ball aus 25 Metern an die Latte und Dennis Srbeny scheiterte an Müller.

Stimmen zum Spiel

___

rac