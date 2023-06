Fußball | 3. Liga Hallescher FC: Reddemann geht nach Lübeck - Marx steigt auf Stand: 28.06.2023 13:01 Uhr

Sören Reddemann war beim Halleschen FC lange Stammspieler - nun verlässt er den Klub. Dafür kann sich Nachwuchspieler Jonas Marx über seinen ersten Profivertrag freuen.

Bei Fußball-Drittligist Hallescher FC steigt der bisherige U19-Spieler Jonas Marx zum Profi auf. Wie der Verein am Mittwoch (28.06.2023) bekanntgab, erhält der 18-Jährige einen Vertrag als Berufsfußballer.

Sobotzik: "Jonas hat einen Torriecher"

"Jonas Marx hat sich diese Chance verdient", begründet HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik in der Mitteilung des Vereins den Aufstieg des Offensivmannes. "Er soll sich nun Schritt für Schritt weiterentwickeln und täglich dazu lernen. Er bringt gute physische Voraussetzungen mit und besitzt eine Eigenschaft, die schwer zu erlernen ist: einen Torriecher." Marx absolvierte mit dem HFC bereits das zurückliegende Winter-Trainingslager. In der U19-Regionlliga erzielte der Mittelstürmer in der vergangenen Saison 14 Tore.

Vertrag mit Reddemann aufgelöst

Ebenfalls am Mittwoch teilte der HFC mit, dass Sören Reddemann den Klub verlassen wird. Der Verein und der Verteidiger hätten sich "auf eine Auflösung des laufenden Vertrages zum 30. Juni 2023" verständigt, heißt es in der Pressemitteilung. Der 27-Jährige trug drei Jahre das HFC-Trikot, kam dabei auf 75 Einsätze. In der zurückliegenden Saison war Reddemann lange Stammspieler, unter Trainer Sreto Ristic kam er zum Saisonende aber kaum noch zum Einsatz.

Reddemann (r.) im Zweikampf mit Magdeburgs Andreas Müller.

Reddemann unterschreibt bei Aufsteiger Lübeck

Künftig wird Reddemann für Halles Liga-Konkurrenten VfB Lübeck auflaufen. Beim Aufsteiger unterschrieb er einen Zweijahresvertrag. "Wir gewinnen mit ihm einen kopfball- und zweikampfstarken Verteidiger, der zudem über eine gute Schnelligkeit und einen starken Spielaufbau verfügt. In den vergangenen Jahren hat er bei mehreren Vereinen seine Qualitäten in der 3. Liga regelmäßig unter Beweis gestellt", erklärte Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms.

