Fußball | 3. Liga Hallescher FC: Quintett vor Trainingslager offenbar freigestellt

Hallescher FC: Quintett vor Trainingslager offenbar freigestellt Stand: 07.01.2024 10:36 Uhr

Der Hallesche FC befindet sich im türkischen Belek, um sich auf sich auf den Drittliga-Auftakt 2024 vorzubereiten. Ein Quintett um Andor Bolyki ist nicht mit dabei. Die Spieler sollen sich um einen neuen Verein bemühen.

Der Hallesche FC will sich in der Winterpause offenbar noch von fünf Spielern trennen. Andor Bolyki, Henry Jon Crosthwaite, Jordi Wegmann, Matthew Meier und Patrick Hasenhüttl sind am Samstag (06.01.) nicht mit ins Trainingslager nach Belek gereist. Nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" wurde das Quintett freigestellt, um sich einen neuen Club zu suchen. Marvin Ajani fehlt ebenfalls in der Türkei, er soll allerdings erkrankt sein.

Kommt Vucur zurück nach Halle?

Auf der Zugangsseite steht der HFC vor einer Verpflichtung von Stipe Vucur. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger spielte bereits in der Saison 2020/21 für den abstiegsbedrohten Klub. Sportdirektor Thomas Sobotzik bestätigte das Interesse an dem Österreicher. "Ich möchte hier aber vorerst keine Wasserstandsmeldungen abgegeben. Das würde keinen Sinn machen", so der 49-Jährige.

Stipe Vucur stand in der Saison 2020/21 beim Halleschen FC unter Vertrag. (Archiv)

Bonga soll mehr Dynamik reinbringen

Am Samstag hatte Halle kurz vor der Abreise den ersten Neuzugang verkündet. Offensivspieler Tarsis Bonga unterschrieb an der Saale. Der Bruder von Basketball-Weltmeister Isaac Bonga war zuletzt für den TSV 1860 München aktiv. Dort hatte der 26-Jährige seinen Vertrag am Freitag aufgelöst. "Er hat Waffen, die uns weiterbringen können. Mit seiner Schnelligkeit und Robustheit, bringt er auf dem Flügel noch einmal eine andere Dynamik", so Trainer Sreto Ristic über den Neuzugang.

Testspiele stehen an

Halle liegt in der 3. Liga auf Platz 17, zum rettenden 16. Rang fehlen bei einem absolvierten Spiel weniger allerdings nur zwei Punkte. Im Rahmen des Trainingslagers trifft der HFC am Montag (08.01.) auf den türkischen Zweitligisten Karaman FK. Am Freitag (12.01.) steht ein weiteres Testspiel gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC auf dem Programm.

ten/dpa