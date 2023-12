Fußball | 3. Liga Hallescher FC: Nachwuchszentrum erfolgreich lizenziert Stand: 20.12.2023 16:10 Uhr

Die Nachwuchsabteilung des Halleschen FC wurde vom DFB erfolgreich zertifiziert. Ab 1. Januar 2024 erhält das Nachwuchszentrum des Drittligisten offiziell den NLZ-Status.

Bundesweit gibt es derzeit 56 Nachwuchsleistungszentren. Zum Jahreswechsel kommt ein Weiteres dazu. Wie der HFC in einer Pressemitteilung am Mittwoch (20.12.2023) bekannt gab, erfülle die Nachwuchsabteilung des Drittligisten laut DFB alle Voraussetzungen eines Leistungszentrums. Der HFC wird damit der vierzehnte Drittligist mit NLZ-Status. Zur Saison 2024/25 ist der HFC-Nachwuchs dadurch für die Junioren-Bundesligen spielberechtigt. Auch Rot-Weiß Erfurt vermeldete die erfolgreiche Zertifizierung ihrer Nachwuchsakademie am Dienstag (19.12.2023).

Langer Weg zum NLZ

2013 wurde das alte Nachwuchszentrum des HFC am Saaleufer durch ein Hochwasser zerstört. So begann die Suche nach einem neuen Standort für das HFC-Nachwuchsleistungszentrum. Einen Neubau am alten Standort schloss die Stadt schnell aus. Zu groß sei die Gefahr, dass das nächste Hochwasser wieder alles zerstören könnte.

Im Juni 2013 standen die Tennis- und Fußballplätze am Sandanger in Halle unter Wasser.

Im Stadtteil Silberhöhe in Halles Süden fand man schließlich eine geeignete Fläche. Der Baustart für das neue Nachwuchszentrum erfolgte dann im September 2020. Fertig ist die neue Anlage derweil noch längst nicht. Die Plätze sind bereit. Das Funktionsgebäude und die Außenanlagen unter anderem mit Parkplätzen werden erst im dritten Quartal 2024 fertiggestellt, hieß es von Seiten der Stadt.

HFC stolz über Anerkennung

"Wir sind überaus glücklich und stolz über die offizielle Anerkennung als Leistungszentrum. Dies ist ein großer Schritt und unterstreicht unser langfristiges Engagement für die Entwicklung junger Talente", zeigte Jens Kiefer (Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum) seine Freude über erfolgreiche Lizenzierung. Der Verein teilte weiterhin mit, dass man der Zukunft optimistisch entgegen sehe und sich darauf freue, talentierten Nachwuchssportlern weiterhin eine erstklassige Ausbildung bieten zu können.

cpr/pm