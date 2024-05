Fußball | 3. Liga Hallescher FC muss auf Sandhausen hoffen Stand: 11.05.2024 15:58 Uhr

Der Hallesche FC ist im Kampf um den Klassenerhalt weiter auf Schützenhilfe angewiesen. Bei Arminia Bielefeld war der HFC bemüht, traf aber das Tor nicht.

Der Hallescher FC hat im Kampf um den Klassenerhalt die nächsten Punkte liegen lassen. Bei Arminia Bielefeld reichte es am Samstag (10. Mai 2024) nur zu einem 0:0-Unentschieden.

HFC beginnt druckvoll

Vor dem Spiel wurde noch Vereinslegende Fabian Klos von den Arminia-Fans mit einer überwältigenden Choreografie verabschiedet, dann ging es rein in die Partie. Und der HFC machte in den ersten Minuten direkt klar, dass es heute drei Punkte werden müssen. Am besten mit einem frühen Tor. Auch, um den Hexenkessel Alm mit den 25.194 Zuschauern aus dem Spiel zu nehmen. Tom Baumgart (3.) und Meris Skenderović (4.) prüften DSC-Keeper Jonas Kersken, der aber bei beiden Chancen zur Stelle war.

Tunay Deniz (Hallescher FC) enttäuscht

Beide Teams lassen das 1:0 liegen

Danach fanden die Bielefelder besser ins Spiel und konnten die Bemühungen der Saalestädter effektiver eindämmen. Nach vorne ging meistens was über hohe Bälle. Die beste Chance der Hausherren entstand nach einem langen Diagonal-Ball auf Klos, der das Spielgerät mit der Brust runternahm und auf den mitgelaufenen Louis Oppie (36.) ablegte. Den Abschluss des Außenverteidigers parierte Halles-Schlussmann Sven Müller aber sensationell.

Auch der HFC kam in der ersten Hälfte noch zu seiner Chance, Tunay Deniz verfehlte allerdings aus aussichtsreicher Position (43.). So ging es torlos in Halbzeit.

Arminia kommt stärker aus der Pause

Die Bielefelder kamen schwungvoll aus der Kabine und wollten nun die Führung, Leon Schneider (52.) und Marius Wörl (55.) verpassten jeweils nur knapp. Die Gastgeber waren in dieser Phase das bessere und reifere Team und konnten den HFC weitestgehend vom eigenen Tor fernhalten.

Erst in der Schlussphase sollte sich das Bild wieder wandeln. Die letzten 15 Minuten gehörten klar den Hallensern, die nun mehr ins Risiko gingen und die Schlagzahl erhöhten. Bielefeld konzentrierte sich auf das Verteidigen und war mit dem möglichen Punktgewinn augenscheinlich zufrieden.

Pfosten rettet Bielefeld

Die beste Chance vergab der eingewechselte Henry-Jon Crosthwaite in der Nachspielzeit (90+3), der mit seinem Flachschuss am Aluminium scheiterte. DSC-Keeper Kersken wäre chancenlos gewesen. Damit hängt der Klassenerhalt des HFC am Ergebnis der Partie Mannheim gegen Sandhausen am Samstagnachmittag. Sollte Mannheim gewinnen, steigt der HFC in die Regionalliga ab. Für Bielefeld bedeutet das Remis den sicheren Klassenerhalt.

sbo / red