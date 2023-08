Fußball | 3. Liga Hallescher FC mehrere Wochen ohne Hug und Skenderovic Stand: 06.08.2023 12:03 Uhr

Gegen Rot-Weiss Essen feierte der Hallesche FC einen Auftakt nach Maß in die neue Saison. Ein Wermutstropfen bleibt aber: Mittelfeldspieler Meris Skenderovic und Linksverteidiger Nico Hug fallen verletzungsbedingt mehrere Wochen aus.

Der Hallesche FC hat den 2:1-Auftaktsieg gegen Rot-Weiß Essen teuer bezahlt. Meris Skenderovic und Nico Hug, die bereits nach einer knappen halben Stunde verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen mussten, werden mehrere Wochen ausfallen. Das teilte der Verein am Sonntag (06. August) auf seiner Homepage mit.

Mittelfeldspieler Skenderovic zog sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu. Bei Linksverteidiger Hug ist das Syndesmoseband lädiert. Skenderovic war erst vor wenigen Wochen von 1860 München an die Saale gewechselt. Hug war im vergangenen Jahr zum HFC gekommen und mit 34 Saisoneinsätzen (1 Tor / 6 Vorlagen) in der vergangenen Saison unangefochtener Stammspieler auf der linken Seite.

Meris Skenderovic im Zweikampf mit Essens Lucas Brumme.

Halle auch im DFB-Pokal ohne Hug und Skenderovic

Gegen Essen war Halle bereits nach 105 Sekunden durch Neuzugang Dominic Baumann in Führung gegangen. Tom Baumgart, der sich im Sommer ebenfalls dem HFC angeschlossen hatte, legte noch vor der Halbzeit per Kopf nach. Essens Isiah Young machte es mit seinem Anschlusstreffer 20 Minuten vor Schluss noch einmal spannend.

Bevor es für Halle in der 3. Liga am 19. August mit dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt weitergeht, steht am kommenden Samstag (12. August) zunächst das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Zweitligist Greuther Fürth an (18 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App und sport-im-osten.de).

