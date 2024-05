Handball | Bundesliga Halle-Neustadt vergibt klare Führung in Buxtehude Stand: 18.05.2024 17:58 Uhr

Der SV Union Halle-Neustadt hat im Abstiegskampf einen Befreiuungsschlag verpasst. Der vorzeitige Klassenerhalt ist nach der Niederlage in Buxtehude dahin.

Der SV Union-Halle Neustadt hat trotz eines zwischenzeitlichen sieben-Tore-Vorsprungs beim Buxtehuder SV mit 27:29 (14:10) verloren. Neun-Treffer-Frau Cecilie Woller und eine starke Torfrau haben am Ende nicht gereicht. Der Abstiegskampf geht damit an der Saale weiter.

Halle startete in eine hart geführte Partie besser, zog durch zwei Tore von Lilli Röpcke auf 3:0 davon. Buxtehude brauchte über sechs Minuten bis zum ersten Tor und tat sich auch danach schwer. Union hätte noch höher führen können, hatte aber im Tempospiel ein paar Ungenauigkeiten. Lara-Sophie Lepschi erwischte im Tor einen Sahnetag, so zog Halle bis auf 8:1 (13. Minute) davon. Doch dann brach das Team von der Saale ein, kassierte einen 0:5-Lauf, machte Buxtehude durch Fehler wieder stark. Als die überragende Lepschi wieder die Hände öfter an den Ball brachte, lief es gegen Ende des ersten Durchgangs wieder besser. Mit vier Toren Vorsprung für die Wildcats ging es in die Kabine.

Ihre starke Leistung reichte in Buxtehude nicht zum Sieg: Torhüterin Lara Lepschi.

Und auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst gut aus für Halle. Julia Niewiadomska stellte in der 38. Minute auf 19:13 aus Sicht des SV. Doch wieder brachen die Gäste ein, die starke Isabelle Dölle glich in der 47. Minute aus (20:20), den Wildcats schwammen die Felle davon und hinten raus schien schlicht die Kraft zu fehlen. Durch die Niederlage müssen die Hallenserinnen auch am letzten Spieltag weiter zittern.

spio