Fußball | Regionalliga Greifswalder FC schnappt sich CFC-Kultkeeper Jakubov Stand: 03.07.2023 10:49 Uhr

Fünf Jahre stand Jakub Jakubov zwischen den Pfosten beim Chemnitzer FC. Doch ein neues Vertragsangebot gab es nicht, aus finanziellen Gründen. Jetzt zieht es den 34-Jährigen an die Ostseeküste.

Jakub Jakubov war und ist beim Chemnitzer FC der wohl beliebteste Spieler der letzten Jahre. Nach fünf Jahren hatte er – aus finanziellen Gründen – kein neues Vertragsangebot erhalten. Doch in der neuen Saison wird es dennoch ein Wiedersehen mit dem 34-jährigen Keeper geben. Denn Jakubov erhält einen Vertrag beim Greifswalder FC. Vertragsdetails gab der Regionalligist noch nicht bekannt.

Immer die Nummer eins beim CFC

Seit zehn Jahren ist Jakubov in Deutschland, hielt bei Viktoria Berlin, Budissa Bautzen und dem Berliner AK den Kasten sauber. Seine beste und prägendste Zeit aber hatte der Tscheche mit dem Gardemaß von 1.95 Metern bei den Himmelblauen. Gleich nach seinem Wechsel zum CFC stieg er in die 3. Liga auf, war dort Stammkeeper mit 38 Spielen. Auch nach dem Abstieg in die Regionalliga war er die unangefochtene Nummer eins bei den Chemnitzern.

Umso überraschender war das plötzliche Aus beim CFC. Der Verein konnte sich Jakubov, wie auch einige andere absolute Stammkräfte, schlichtweg nicht mehr leisten. "Der Chemnitzer FC ist mein Verein, das wird für immer der Fall sein., Ich war fünf Jahre hier. Die Situation um den Verein ist sehr traurig", hatte der Keeper nach dem letzten Pflichtspiel für den CFC gesagt.

rei/pm