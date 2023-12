Sportlerwahl | Sachsen-Anhalt Gose, Wellbrock und der SCM sind Sachsen-Anhalts Sportler des Jahres Stand: 12.12.2023 09:40 Uhr

Sachsen-Anmhalt hat seine Sportlerinnen und Sportler des Jahres gewählt. Als Sieger gingen eine Schwimmerin, ein Schwimmer und die Handball-Champions-League-Sieger hervor.

Freistilschwimmerin Isabel Gose, Freiwasserspezialist Florian Wellbrock sowie die Handballer des SC Magdeburg sind die Sportler des Jahres 2023 in Sachsen-Anhalt. Die Preisträger wurden am Montagabend von Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang und Landesportbund-Präsidentin Silke Renk-Lange im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg geehrt.

Gose: U23- Europameisterin und WM-Final-Teilnehmerin

Isabel Gose

Isabel Gose konnte sich in der Sportlerwahl zum dritten Mal in Folge durchsetzen. Die 21-jährige Magdeburgerin ist dreifache U23-Europameisterin und schaffte es bei der WM 2023 in Japan dreimal ins Finale. Platz zwei in der Sportlerinnenwahl belegte die Tänzerin Valentina Wiesener aus Halle/Saale. Dritte wurde die Para-Sportlerin Andrea Eskau aus Magdeburg.

Wellbrock: Doppel-Weltmeister

Florian Wellbrock (Mitte)

Bei den Männern setzte sich Florian Wellbrock durch. Der Magdeburger Schwimmer wurde bei der WM 2023 in Japan Doppel-Weltmeister über 5 und 10 Kilometer im Freiwasser. Hinter ihm belegten Rennrodler Toni Eggert aus Ilsenburg und Schwimmer Lucas Mertens die Plätze zwei und drei.

SC Magdeburg: Champions-League- und Klub-WM-Sieger

Der SC Magdeburg nach dem Gewinn der Champions League.

Bei den Mannschaften bekamen die Handballer vom SC Magdeburg die meisten Stimmen. In diesem Jahr wurde das Team von Trainer Bennet Wiegert Champions-League-Sieger, Klub-WM-Gewinner, Deutscher Vizemeister und Vizepokalsieger. Zweite in der Wahl wurden die Floorballer des UHC Sparkasse Weißenfels, Platz drei belegten die Kegler von Rot-Weiß Zerbst.

Die Sportler des Jahres wurden vom Verein der Sportjournalisten des Landes und vom Landessportbund gewählt.

dh/pm