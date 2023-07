Basketball | Bundesliga Gisa Lions MBC angeln sich US-Spielerin Haines Stand: 07.07.2023 10:06 Uhr

Der Kader für die neue Saison ist schon fast komplett. Die vorletzte Stelle haben die Gisa Lions MBC mit einer interessanten US-Amerikanerin besetzt. Sie soll möglichst eine Führungsrolle im Team übernehmen.

Basketball-Bundesligist Gisa Lions MBC hat die US-Amerikanerin Sabrina Haines verpflichtet und damit den Kader für die kommende Saison nahezu komplett. Wie der Verein mitteilte, konnte der Neuzugang dank eines Sponsors sichergestellt werden.

Haines stößt Ende August zum Team

Die 26 Jahre alte und 1,78 Meter große Sabrina Haines ist auf den Positionen Shooting Guard und Small Forward einsetzbar. Aktuell spielt sie für Panteras de Aguascalientes in der mexikanischen Liga. Nach einem Heimaturlaub in den USA wird sie Ende August in Halle erwartet, wo sie einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Zuvor wurden bereits ihre Landsfrauen Courtney Warley (Center) und Taylor Robertson (Shooting Guard) sowie die Finnin Annika Holopainen (Power Forward) verpflichtet.

Cheftrainer Timus Topal hat sie seit Jahren beobachtet und freut sich nun auf die Neue: "Sabrina soll eine Führungsrolle übernehmen. Sie spielt furchtlos, entschlossen und mit einer Energie, die auf ihre Teamkolleginnen ansteckend wirken kann. Sie kann punkten, kreieren, rebounden und verteidigen."

Der neue Lions-Coach Timur Topal, hier noch als Trainer von Keltern

Der Kader für die Saison 2023/24:

Aufbau: Joyce Cousseins-Smith, Taylor Robertson, Sabrina Haines, Laura Schinkel, Lotta Stach, Lilly Oswald

Flügel: Annika Holopainen, Meret Kleine-Beek, Maria Neumann

Center: Courtney Warley, Elea Gaba

Trainer: Timur Topal

pm/rei