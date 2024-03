Fußball | Regionalliga Gibt's eine Reaktion? Lok Leipzig erwartet im Klassiker wiedererstarkte Jenaer Stand: 25.03.2024 13:30 Uhr

Wie hat der 1. FC Lok Leipzig die Pokal-Pleite in Bischofswerda verkraftet? Am Dienstag hat sich der FC Carl Zeiss Jena im Bruno-Plache-Stadion angemeldet, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist. "Sport im Osten" bringt die Partie im Livestream, wie auch die Begegnung tags darauf in Leutzsch zwischen Chemie Leipzig und Aufstiegsaspirant Energie Cottbus.

Nach den Landespokalspielen am Wochenende steigen der 1. FC Lok Leipzig und der FC Carl Zeiss Jena bereits am Dienstag (26. März) wieder in den Punktspielbetrieb ein. Angesagt ist eine Partie des 21. Spieltags, die ursprünglich am Freitagabend (9. Februar) stattfinden sollte. Nach lang anhaltendem Regen war der Platz im Bruno-Plache-Stadion unbespielbar. Mit Verspätung steigt nun der stimmungsvolle Abend zweier Traditionsmannschaften, den Sport im Osten per Livestream und Live-Ticker ab 19 Uhr begleitet (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Wie verdaut Lok Leipzig das Pokal-Aus?

Unterschiedlicher könnte die Stimmungslage beider Teams nicht sein. Bei Lok Leipzig hängt nach der 2:3-Pleite im Sachsenpokal bei Oberligist Bischofswerdaer FV der Haussegen schief. Ein Weiterkommen hätte den Probstheidaern in der eh schon verkorksten Saison bestimmt etwas Auftrieb gegeben, nun freuen sich die "Schiebocker" auf das Halbfinale gegen Erzgebirge Aue. "Wir müssen alle mal in den Spiegel schauen", deckte Djamal Ziane nach dem Pokalmatch die Stimmung bei den Blau-Gelben auf.

In den Spiegel schauen können dagegen die Zeiss-Kicker, die sich im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen Schott Jena mit 2:0 durchsetzten und damit ins Endspiel des Thüringenpokals einzogen. Es war keine Glanzleistung gegen den Thüringenligisten, aber FCC-Trainer Henning Bürger brachte es auf den Punkt: "Abgehakt, wir sind im Finale." Wo dann auf der Glaserkuppe der ZFC Meuselwitz wartet.

Hochdramatisches Hinspiel zwischen Jena und Lok

Spektakulär lief es zwischen der "Loksche" und den Jenaern im Hinspiel ab. Die Thüringer führten zuhause gegen den FCL, kamen nach Rückstand zurück und standen am Ende mit leeren Händen da. Ziane traf in der elften Minute der Nachspielzeit zum 3:2 und die Probstheidaer entführten drei Punkte. Gegen eine ähnliche Dramaturgie hätten die Fans wohl auch diesmal nichts einzuwenden.

Mittwoch: Chemie Leipzig erwartet Aufstiegsaspirant Cottbus

Nach der Regionalpartie am Dienstagabend in Leipzig-Probstheida geht es tags darauf (27. März) schnurstracks rüber nach Leipzig-Leutzsch. Dort trifft die BSG Chemie Leipzig auf den Aufstiegsaspiranten FC Energie Cottbus. Der letzte Termin des Duells stand am Freitag (16. Februar) an. Da aber eine Krankheitswelle die Lausitzer ausbremste und sie keinen "Spieltagskader" zusammenbekamen, findet die Begegnung vom 22. Spieltag nunmehr Mitte dieser Woche statt. Anstoß im Alfred-Kunze-Sportpark ist 19 Uhr. Sport im Osten ist auch hier per Livestream und Live-Ticker dabei (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Leutzscher zurück in der Spur

Da die Chemiker im Sachsenpokal bereits die Segel gestrichen hatten, gab es am Wochenende freie Fahrt für den Nachholer vom 18. Spieltag gegen Hertha BSC II. Nach einer längeren Punktspiel-Durststrecke war die Mannschaft von Miroslav Jagatic diesmal hellwach und tütete mit einem 3:0-Sieg endlich wieder einen Dreier ein. Energie Cottbus dagegen war im Landespokal Brandenburg unterwegs und ließ mit 5:0 beim Brandenburgligisten SG Union Klosterfelde nichts anbrennen. Der Gegner im Finale ist der SV Babelsberg 03.

Hinspiel: Chemiker ergattern Punkt in Cottbus

Die Ambitionen der Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz sind weiterhin groß, am Ende der Saison den Staffelsieg davonzutragen. Die Cottbuser liegen mit 51 Punkten in Lauerstellung und haben auf Spitzenreiter Greifswalder FC (55 Zähler) und einem Spiel weniger als die Nordlichter noch beste Chancen. Deshalb zählt für sie im Leutzscher Holz nur ein Sieg, was die Grün-Weißen möglichst verhindern wollen. Dass die Chemiker den Favoriten durchaus in Verlegenheit bringen können, bewiesen sie im Hinspiel. Mit viel Leidenschaft knöpften sie dort den Brandenburger einen Punkt ab (1:1).

Mittwoch: Duell zwischen Meuselwitz und Babelsberg

Weiter geht’s am Mittwoch auf die Glaserkuppe. Der Nachholer (18. Spieltag) zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem SV Babelsberg 03 wird bereits 18:30 Uhr angepfiffen. Sport im Osten meldet sich im Live-Ticker (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Hinspiel: Unglücklicher Einstand von ZFC-Trainer Leopold

Beide Mannschaften waren zuletzt in den jeweiligen Landespokalen unterwegs. Die Zipsendorfer zogen nach einem lockeren 6:1 beim FC Thüringen Weida ins Thüringenpokal-Finale ein, wo dann wie bereits erwähnt Carl Zeiss Jena wartet. Die Babelsberger wiederum erfüllten ihre Halbfinal-Aufgabe beim MSV Neuruppin, gewannen mit 3:0 und müssen sich nun im Finale wie besprochen mit Cottbus auseinandersetzen.

Das erste Duell zwischen Meuselwitz und Babelsberg war übrigens das Auftaktmatch der neuen Saison gewesen. Der Start verlief nicht nach Wunsch des damals neuen ZFC-Trainers Georg-Martin Leopold. Sein Team unterlag im Karl-Liebknecht-Stadion mit 1:2.

jmd