Fußball | Regionalliga FSV Zwickau meldet Vollzug - Meuselwitz verliert vier Stammspieler 27.05.2025

Dass Daniel Haubner vom ZFC Meuselwitz und FSV Zwickau wechseln würde, stand schon letzte Woche fest. Jetzt meldete sein neuer Verein offiziell Vollzug. Insgesamt verlassen den Pokalsieger vier Stammkräfte.

Der Meuselwitzer Daniel Haubner hat beim FSV Zwickau einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das gaben die Schwäne am Dienstag (27. Mai) bekannt.

"Daniel ist uns bereits zu seiner Zeit beim VfB Eichstätt als ein Topscorer in der Regionalliga Bayern aufgefallen", hieß es in der Pressemitteilung. Ihn zeichne vor allem seine Abschlussstärke, Dynamik, seine ruhige Art und sein Fleiß aus, so FSV-Sportdirektor Robin Lenk über den torgefährlichen Neuzugang, der in der abeglaufenen Saison in 34 Regionalliga-Spielen sieben Tore für den TFC erzielte.

Neben Haubner haben den frischgebackenen Thüringen-Pokalsieger auch Johannes Pistol (zum Chemnitzer FC), Nils Schätzle (SV Babelsberg) und Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig) verlassen.

Trübenbach kehrt aus Erfurt zurück

Auch die ersten Neuzugänge stehen schon fest. Andy Trübenbach kehrt nach nur einem Jahr beim FC Rot-Weiß Erfurt an die Glaserkuppe zurückkehrt. Wie RWE mitteilte, habe Trübenbach um die Auflösung seines Vertrages gebeten. "Andy hat sich mit dem Wunsch an uns gewandt, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Diesem Wunsch sind wir nach einiger Überlegung und in gegenseitigem Einvernehmen nachgekommen", erklärt RWE-Cheftrainer Fabian Gerber. Er lobte Trübenbach für dessen "professionelle Einstellung auf und neben dem Platz".

Andy Trübenbach im Duell mit dem Chemnitzer Jong-min Seo.

Nach zehn Jahren beim ZFC Meuselwitz betrat Trübenbach in Erfurt neues Terrain und kam in dieser Saison in 31 Spielen auf sechs Tore. Richtig warm wurde der Routinier aber offensichtlich nicht. In Meuselwitz hatte er in 242 Spielen 70 Tore erzielt. Es dürften in der kommenden Saison noch einige mehr werden.

Zudem neu: Abwehrspieler Califo Baldé. Der 25-Jährige spielte zuletzt in der Oberliga für Wismut Gera und beeindruckte in 24 Spielen mit 13 Toren.

sst